Eduardo Mendéz: "Se están equivocando mucho con Santa Fe, pero ¿qué hacemos?"

Este domingo Independiente Santa Fe y Unión Magdalena igualaron sin goles en un partido válido por la jornada 6 de la liga del fútbol colombiano, en lo que fue un encuentro marcado por las polémicas arbitrales, en las que el mayor perjudicado fue el equipo de la capital.

Por tal motivo, en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' hablaron con el presidente del conjunto 'cardenal', Eduardo Méndez, quien habló al respecto del arbitraje en Colombia.

"Sirven para anular los goles cuando son legales, sirvieron en esta oportunidad. He revisado, miramos, estudiamos y vimos esa falla, pero qué hacemos no se puede decir nada, hablar nada porque seguramente somos investigados", expresó de entrada el mandatario.

Asimismo, habló de los reclamos que ha intentado al respecto, "eso se ha tratado de hacer tantas veces, se ha buscado la forma que se corrija, pero ha sido imposible. La verdad estoy cansado de preguntar y averiguar si estoy equivocado, pero no, siempre me dan la razón. Esa es la nueva modalidad, dar la razón, pero no pasa nada. Llega el momento en el que ya es mejor no decir nada".

Y agregó, "yo he ido a hablar allá para hablar con los instructores, para hablar con ellos. Es mejor ir personalmente para que le digan lo mismo"

"Son seres humanos que ese equivocan en cada momento. Se están equivocando mucho con Santa Fe, pero ¿qué hacemos?", complementó el dirigente del equipo capitalino.

Por último, se mostró resignado con respecto a presentar recursos de apelación en estas situaciones, "soy de los que piensa que es mejor no reclamar. Uno ya se cansa, es mejor callar y así nos va mejor".