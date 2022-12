Eduardo Méndez: "Si me nombran presidente, desde el viernes comienzo a trabajar"

En las horas previas a la asamblea de socios del club bogotano, de este jueves en el norte de la ciudad; el dirigente habló con GolCaracol.com de las últimas reuniones que ha tenido con socios de la institución.

Después de un año para olvidar en lo deportivo y en lo institucional, en Santa Fe este jueves se espera que se tomen decisiones de fondo en lo administrativo para buscar nuevos y mejores horizontes, con la citación de Reunión Extraordinaria de Asamblea General.

Según ha trascendido Juan Andrés Carreño dejaría la presidencia por motivos personales y el primer opcionado para llegar al cargo es el abogado Eduardo Méndez, quien estaba en esa misma posición en Unión Magdalena.

Horas previas a la reunión de asociados de Santa Fe, Méndez habló con GolCaracol.com.

¿Cómo percibe el ambiente para la asamblea de Santa Fe?

"Bien. Sé que la renuncia del presidente actual es el tema que llama la atención, a mí me hicieron la invitación varios accionistas para hacer parte de la Junta Directiva y ya en la asamblea se van a tomar las decisiones del caso".

¿En los últimos días ha hablado con los accionistas del club?

"Sí, he hablado con el doctor César Pastrana, con el mismo Juan Andrés Carreño, con Andrés Villegas y con los minoritarios. Y pues en esas charlas, me he dado cuenta que mi nombre no ha caído mal".

¿Sabe en lo que se va a meter, con un Santa Fe con un presente deportivo muy complicado y hasta con dificultades económicas?

"Pues sé que es complicado, pero no voy a hablar hasta que no sea nombrado. Ya después de estar nombrado, hay que mirar qué es lo que ha fallado y lo del aspecto económico también".

Dice que se reunió con los socios minoritarios, ¿cómo salió ese encuentro?

"Ellos tenían algunas dudas, hablamos y ellos son muy importantes porque representan el sentimiento, el dolor del hincha, más allá de lo económico".

¿Qué ha hablado con el presidente Juan Andrés Carreño?

"Carreño es un profesional al que no le salieron las cosas como él quería y que se tiene que marchar por unos asuntos personales. Seguro que no puede estar contento por lo sucedido".

¿Cuándo se le puede decir presidente Méndez?

"Esperemos, esperemos. Este jueves después de la asamblea es probable que se determinen los cargos en la Junta Directiva y en caso de ser nombrado presidente, desde el mismo viernes empezaría a trabajar".

Publicidad