Eduardo Méndez y el tema del DT Harold Rivera en Santa Fe: "No tiene razón hacer cambios ahora"

En las últimas horas y luego de que Santa Fe perdiera el clásico contra Millonarios, en la cancha de El Campín; nuevamente se ha criticado desde algún sector de los hinchas y en las redes sociales por parte de los hinchas han apuntado en contra de Harold Rivera, entrenador de los 'cardenales' que aún no confirman su clasificación al grupo de los ocho mejores, en la Liga I 2023 del fútbol profesional colombiano.

Y este lunes, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', hablaron con Eduardo Méndez, presidente del rojo de Bogotá, quien se refirió al tema de su técnico y fue claro en sus apreciaciones.

"Pues yo no nunca he escuchado lo que dicen en Twitter. Muchos dice que Harold Rivera ha renunciado, pero eso ha sido inventado. No tiene razón hacer cambios faltando tres partidos. Por ejemplo, un partido como el de ayer se planteó bien", comentó inicialmente Méndez, en su conversación con el equipo periodístico que lidera Javier Hernández Bonnet.

Publicidad

El máximo dirigente de Santa Fe agregó que "el Presidente no se encuentra ahí para perder plata. Hay que mirar un conjunto de cosas, mirar a los jugadores, jugadas y partidos, mirar arbitrajes. Creo que hay una campaña de desprestigio contra él. Ahora esperemos esos tres partidos que nos faltan, no es imposible ganarlos, hay que confiar en nuestros jugadores".

En la actualidad y al mirar la tabla de posiciones de la Liga I, el tradicional equipo bogotano se encuentra ubicado en la novena posición con 23 puntos y ahora tendrá que recomponer el camino en los partidos frente a Nacional, de este jueves 11 de mayo, contra Atlético Huila, el 14 de mayo en El Campín, y visitando al Once Caldas en Manizales, en el cierre de la fase todos contra todos y en fecha y horario aún por definir.