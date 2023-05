Eduardo Méndez: “Ya me cansé de ir a la comisión arbitral a hablar con el señor Ímer Machado”

Santa Fe perdió 1-0 a manos de Millonarios, en el clásico capitalino disputado en la noche de domingo en El Campín . A pesar de eso, hubo todo tipo de comentarios sobre el penalti cobrado a los azules, y de una posible expulsión para Daniel Cataño por una agresión a Marlon Torres.

“Nosotros no solo ayer, en muchas oportunidades nos hemos dado cuenta que Wilmar Roldán ha actuado en contravía de lo que disponen las normas legales. El año pasado expulsó al técnico Alfredo Arias porque tocó el balón. Para qué me acuerdo de otros temas, como contra América, con expulsiones consecutivas”, afirmó el presidente de los ‘cardenales’, Eduardo Méndez, en charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

Eso sí, más allá de algunas polémicas en el clásico capitalino, analizó lo que fue el duelo con Millonarios: “Lo de ayer fue que el balón no nos entró y también nos salvamos en algunas oportunidades”.

Acá más declaraciones de Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe:

*No protestará más las decisiones arbitrales

“Es echarme encima un poco de árbitros que seguramente me cobrarán el día de mañana cualquier reclamo. Me cansé de ir a la comisión a hablar con el señor Ímer Machado y que me diga “sí, tiene razón presi”, entonces para qué quiero eso si sucede lo mismo. Entonces prefiero quedarme callado, y que ellos miren en su conciencia cuáles son los errores que cometen”.

*No quiere que los árbitros los ‘agarren entre ojos’

“Si yo hago un reclamo público me la van a cobrar, prefiero quedarme callado, ya me desahogué con ellos, hablé con el presidente de la FCF y no más, ya dejémoslo ahí, no quiero perjudicar al equipo y que los árbitros le pongan los ojos encima., y se excusan diciendo que “no ví””.

*Expresó su molestia con el presidente de la FCF

“No quise escuchar razones, simplemente puse mi inquietud y me retiré, no entro en polémicas porque todos tienen la razón menos uno, es mejor silenciarse”.

*El tema de José Enamorado y su futuro en Santa Fe

“He hablado con los dueños del Real Cartagena, hemos llegado a acuerdos, y por ahora confirmamos que va hasta diciembre con opciones de compra que haremos efectiva cuando podamos, y creo que se dará rápido por la buena asistencia al estadio de nuestros hinchas y así podremos comprarlo en cualquier momento”.

