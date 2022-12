Eduardo Pimentel: “Además del tema del promedio que es absurdo, hay que lidiar con malos arbitrajes”

El máximo accionista del Boyacá Chicó habló sobre errores arbitrales que perjudicaron a su equipo en los duelos frente a Envigado y América. Aseguró tener editados los videos con las fallas de Carlos Ortega, el domingo en Armenia.

“Yo sí estoy preocupado con el tema de los arbitrajes en el fútbol colombiano. Y eso que hasta ahora van las primeras fechas, se podrá imaginar lo que va a pasar cuando se estén definiendo temas importantes. Creo que hay que hacer algo, eso es muy claro”.

Esas fueron las palabras este miércoles a GolCaracol.com de Eduardo Pimentel, dueño de Boyacá Chicó, quien ha analizado una y otra vez los videos de los partidos contra Envigado y América (derrotas por 1-0), encontrando decisiones equivocadas y que afectaron a su equipo, que acaba de ascender y que tiene que llevar el peso del descenso ahí cerca.

El dirigente en su cuenta de Twitter evidenció y llamó la atención sobre jugadas puntuales, en las que el árbitro Carlos Ortega dejó de sancionar un par de penaltis, según él, a favor de los 'ajedrezados'.

¿Empezó el torneo y también los reclamos de Eduardo Pimentel?

“Quiero aclarar que el reclamo es de forma decente, sin lastimar a nadie. Lo que hago es que pongo en evidencia una serie de errores durante el partido. Hubo acciones en las que los jugadores de América debieron ser amonestados y no se dio. Evidentemente el penalti a favor de ellos fue bien pitado, pero a nosotros no nos pita dos faltas claras dentro del área. Aparte de luchar con el descenso que tiene un promedio absurdo, a Chicó le toca lidiar con malos arbitrajes”.

¿El arbitraje ha mejorado en Colombia o sigue con inconvenientes?

"Esto del arbitraje después de 40 años no cambia, todo sigue igual y la infraestructura y la forma en que los preparan (a los árbitros) es lamentable. Llegó el VAR que es muy bueno, pero solo lo usan para dos partidos. Entonces todo sigue igual, cada tres días se quejan unos y otros. Y aquí, no les importa; nada pasa. Sufre uno mucho y tienes que estar más pendiente del nombramiento del árbitro, que del el equipo rival. Esto es tenaz. Uno no sabe con qué van a salir en cualquier momento".

¿El VAR en solamente dos partidos por fecha es algo que se ha criticado?

“Sí y tienen razón. Yo le digo una cosa: yo con el VAR no pierdo los partidos frente a Envigado y América. En mi caso estoy ejerciendo el derecho a la protesta y que quede constancia que desde hace tiempo vengo callado y sin decir nada, a pesar de los inconformismos que se generan”.

¿Usted habla de fallas en el duelo Envigado vs. Chicó? ¿Qué reclaman?

“Lo de Envigado fue increíble. Y yo no dije nada. Hasta hoy que me lo preguntan ustedes. Allá me expulsan a un jugador que se resbala, que se cae y por la fuerza tumba a un jugador del rival. No hubo intención de golpear a un rival. Nos dejaron con diez hombres y fue más complicado. Vea que para los árbitros ese puede ser un partido más; pero para nosotros es la vida, son tres puntos importantísimos y que valen mucho, por lo que ya dije del descenso”.

¿Cómo se encuentra el equipo, el plantel que ha conformado?

"Tenemos nóminas humildes, pero luchadoras y que saben lo que quieren; pero así es muy complicado con ese promedio del descenso".

¿Qué opina del tema del descenso, siendo un tema que se aprobó por los dirigentes de los clubes adscritos a la Dimayor?

"Creo que en nada cumple con las normas de la FIFA, en cuanto a la equidad, igualdad y justicia para todos. No se cumplen esos mandatos. Por eso habrá que ir a un tribunal internacional, que intervenga y sin más dilaciones quiten de tajo el antipático tema del promedio en Colombia".

