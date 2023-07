Eduardo Pimentel: "En Boyacá Chicó nos dio muy duro lo que dijo Néstor 'Palmira' Salazar"

Eduardo Pimentel, máximo accionista de Boyacá Chicó, habló este lunes de manera extensa con Gol Caracol luego de algún tiempo apartado de los medios. Y así, el dirigente bogotano tocó temas relacionados con la buena campaña de su equipo en la Liga I 2023 del fútbol colombiano, del interés de otros clubes locales e incluso del exterior en varios de sus jugadores destacados y también de una polémica que armó el exfutbolista Néstor Salazar, quien hizo denuncias de corrupción al interior de los 'ajedrezados' y luego se tuvo que retractar.

¿Hoy en frío cómo analizar la campaña de Boyacá Chicó, en la Liga I 2023?

"Es un trabajo silencioso por parte del cuerpo técnico desde hace 4 años, junto con más o menos unos 25 jugadores jóvenes de la nómina y 7 jugadores veteranos. Es un proceso que lleva ya un tiempo, que ha costado mucho poderlo formar. Encaminado, lógicamente, por Mario García, su grupo de trabajo; con 'la Flecha', John Jaime Gómez, quien es un hombre muy estudioso. Ellos junto a los jugadores sacaron esto adelante, pero hay que seguir dándole duro en este segundo semestre. Con las uñas, se sacó adelante todo frente a otros clubes que manejan grandes cantidades de dinero".

¿Le han pedido condiciones por jugadores como Sebastián Tamara, Henry Plazas, el lateral Alfonzo, Frank Lozano u otros?

"Todos son excepcionales jugadores y tuvieron un gran rendimiento. Pero seríamos injustos, no reconocer que todo el grupo ha hecho un gran trabajo. Son jugadores como todos, que quieren salir, que quieren ir a otros equipos, que es algo muy sano; pero nosotros tenemos unos contratos, que llevamos la mitad de un tiempo, nos falta la mitad del otro tiempo. Aún no se ha salvado nada. Nuestro objetivo es pelear por cupos a Copa Libertadores o Sudamericana. Estamos en esa pelea. Por eso es prácticamente imposible la salida de algún jugador. Ellos tienen esos contratos, el club les paga al día, no tenemos problemas. Creo que el momento para salidas es en diciembre".

¿Cómo tomó usted el tema Néstor Salazar y la declaración sobre el pedido de 30 millones de un DT para que su hijo jugara en su club?

"Yo no estoy en el país. No sabría bien a ciencia cierta lo que había sucedido, entiendo perfectamente y es fastidioso manejar un tema como el de ‘Palmira’. Ustedes no saben lo que ‘Palmira’ nos dio a nosotros, un gran profesional, un hombre cumplidor de su deber. Pero acá nadie puede traer, para que ustedes lo sepan, a ningún jugador, si no soy yo el que da la aprobación. Aquí no puede pasar eso. Por eso me dio tan duro lo de Néstor (Salazar), porque yo lo aprecio y lo quiero muchísimo. Él me llamó a hablarme de su hijo Juan, lo recibí, lo vi, lo tratamos bien, los profes Mario, 'Flecha', 'Chusco' Sierra le ayudaron, lo pusieron a jugar y por eso no entendí que 'Palmira' Salazar se hubiera expresado de esa manera".

¿Todo quedó solucionado con la carta del 'Palmira' Salazar en la se retractó de sus afirmaciones?

"Tengo agradecimiento por 'Palmira' Salazar toda la vida. Estoy en el exterior, hablé con Nicolás (Pimentel) y con otros integrantes de nuestra junta, se dieron tres días para que él se retractará y como no lo hizo nosotros sacamos el comunicado. Queríamos que se entendiera que el club lo único que quería era que se restituyera su buen nombre como correspondía, que el club se encuentra blindado de eso de pedir plata a padres o jugadores. Hoy me llegó una carta donde él (Palmira Salazar) entiende la situación e hizo sus descargos".