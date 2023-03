"Eduardo Pimentel es un papá para todos nosotros acá en Boyacá Chicó, le hemos aprendido mucho"

Venido de la Primera B, tras una gran campaña el año anterior; Boyacá Chicó es uno de los equipos que ha logrado tener protagonismo en la Liga I 2023 del fútbol colombiano con gran parte de la base de los jugadores que lograron el ascenso, bajo la dirección técnico del mexicano Mario García, quien conforma un grupo de trabajo con mucho olor a camerino y experiencia junto a Jhon 'la Flecha' Gómez y Darío 'el Chusco' Sierra. Y detrás de ellos siempre al tanto Eduardo Pimentel, reconocido hombre del balompié de nuestro país y que es el máximo accionista del club.

Los ajedrezados marchan con 13 puntos, de 18 posibles, y aún tiene dos partidos pendientes por cumplir frente a La Equidad y Unión Magdalena. Y ahora este sábado visitarán a Envigado FC, con la misión de confirmar su buen momento deportivo.

En las horas previas al compromiso en territorio antioqueño, en Gol Caracol hablamos con 'la Flecha' Gómez, quien jugó en equipos como Nacional, Medellín, Millonarios, Cúcuta, Quindío, Pereira y Real Cartagena y que ha hecho su camino como entrenador en el cuadro boyacense.

"Todos anhelamos estar en la A, me parece que es un prueba importantísima para uno como técnico y para el jugador también. Me parece que en buena hora nosotros hemos logrado esta posibilidad de actuar ahora en la liga. Armamos con el profe Mario, con 'Chusco' Sierra y los directivos, Eduardo y Nicolás Pimentel, un equipo que va acorde a la exigencia de ese torneo y no desentonar porque no queremos volver a descender", dijo el antioqueño, de 55 años, en el inicio de la charla con Gol Caracol.

¿Cómo ven al equipo en el día a día?

"Tenemos mucha ilusión. Armamos un buen equipo, dentro de lo que se puede económicamente. Me parece que hemos traído unos refuerzos que nos han dado una mano importante, para ir acorde con la exigencia de la Liga".

¿Es un caché para todos ustedes estar en la A?

"Todas las miras están puestas en la A, te da categoría, prestigio, no quiere decir que la B no; pero es un torneo totalmente diferente, con otras características. En la A están los equipos grandes, la difusión y el prestigio de actuar en una liga tan competitiva como la nuestra. Es un plus que uno siempre quiere jugar contra Nacional en el Atanasio; contra Millonarios, en El Campín; Junior, en el Metropolitano y así. Entonces hay que aprovechar al máximo y nosotros estamos muy contentos de haber logrado eso (el ascenso)".

¿Cómo es trabajar con un hombre temperamental, polémico como Eduardo Pimentel?

"Nosotros a él (Eduardo Pimentel) le hemos aprendido mucho. Tuve la fortuna de compartir camerino en el Independiente Medellín, nos hicimos muy buenos amigos y ahora estamos viendo los frutos de esa amistad. Me dio la confianza en la parte técnica, después arrimamos a personas como Mario García, el 'Chusco' Sierra, quienes han sido supremamente importantes para la institución. Eduardo ha sido el papá de todos nosotros, nos ha guiado, nos ha enseñado los diferentes ítems que tiene el manejar uno fútbol profesional, y nos ha sido de gran ayuda. Como él dice: "antes de ser un jefe soy un amigo" y así nos lo ha demostrado siempre en cada una de sus actuaciones".

¿Anda con muy bajo perfil Eduardo Pimentel, poco sale a los medios ahora?

"Siempre pendiente y al lado nuestro. La gente a él lo ve es peleando, reclamando; pero esto a él le costó mucho como para que a veces vea injusticias y no reclame. La gente no conoce al verdadero Eduardo Pimentel, tengo todos los calificativos positivos para él. Como cualquiera tiene errores, pero son más las cosas buenas que nos ha enseñado a nosotros".

