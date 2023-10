Eduardo Pimentel: "Los dirigentes nuevos de Millonarios dicen ser hinchas y no lo son"

Este sábado, desde el criadero de caballos 'La Disculpa', ubicado en las afueras de Bogotá; Eduardo Pimentel, máximo accionista de Boyacá Chicó, realizó una transmisión en vivo en redes sociales en la que mostró sus animales, compartió con amigos y también hubo espacio para entrar en una conversación abierta con Bélmer Aguilar y Bonner Mosquera, técnico y asistente del equipo 'ajedrezado', que como logro en la presente temporada logró mantenerse en la primera división pensando en 2024.

Y en medio de la charla, Pimentel Murcia dejó algunas afirmaciones relacionadas con el partido entre Chicó y Millonarios, que terminaron empatando 1-1 en la cancha del estadio El Campín.

"A mí no me gustó el partido; no los pude acompañar, pero no me gustó el partido. Alberto Gamero es un gran amigo mío, sabe que tenemos una buena relación, pero estamos hablando con desparpajo y no me gustó Millonarios, en otros partidos sí me ha gustado. Y es mérito del equipo (Boyacá Chicó) el hecho de hacer un trabajo táctico importante, no comenzamos bien, pero corregimos rápido, inclusive pudimos ganar en algún momento si hubiéramos sido atrevidos, pero no fuimos atrevidos. El fútbol es extraño, mire como empieza y como termina un partido como esos", dijo Pimentel, en medio de una conversación con Aguilar y Mosquera.

Fiel a su estilo, directo y frentero, Eduardo Pimentel no desaprovechó para mandar algunos mensajes. "Los dirigentes de Millonarios nuevos, que son bien viejos, dicen ser hinchas y no lo son, lástima que se acostumbraron a quedarse en puntos medios y a Alberto Gamero tienen que darle las bases suficientes para que sea el equipo que tiene que ser, no otro más de Colombia; sino el más grande".

Millonarios vs Boyacá Chicó - Foto: Colprensa

Además de eso, el dirigente bogotano complementó y dijo que "con Millonarios peleamos mucho, porque me querían robar a algunos jugadores y los gané, en pleito los gané y ahí quedaron relaciones no muy buenas".

Bonner Mosquera y su concepto sobre Millonarios

"Fue algo muy bonito porque enfrentar a Millonarios con su estadio lleno y jugadores consolidados, creo que lo hicimos ver mal (a Millonarios). El local quiso imponer su ritmo y no lo dejamos. Eso es importante para nosotros", dijo Bonner Mosquera, asistente técnico de Boyacá Chicó y quien dejó en sus tiempos de jugador un récord de 550 partidos con la camiseta de los azules.