Eduardo Pimentel: "no sean tan descarados, Mario Herrera o Nicolás Gallo deberían descansar 4 meses"

Eduardo Pimentel es el directivo del fútbol colombiano más recalcitrante cuando se refiere al tema de las actuaciones arbitrales en los estadios del país. En su cuenta de Twitter, el máximo dirigente de Boyacá Chicó ha hecho en los últimos días algunas denuncias y solicitudes, hasta pidiendo jueces venidos del extranjero para arbitrar en la Liga.

"En el tema del arbitraje en Colombia todo sigue igual después de 40 años. Algo tenemos que saber después de tanto tiempo en esto del fútbol. Tengo amigos, algunos exárbitros, uno se sienta a hablar, dicen cosas, cuentan otras; pero sin pruebas uno no puede salir a acusar", indicó de entrada 'el Negro' Pimentel.

Mientras tanto para referirse a la actualidad, en la que en las últimas semanas se han sentido protestas por las actuaciones de los árbitros e incluso del VAR, el bogotano comentó que "eso de los errores es el pan de todos los días, pero queremos ¿el cambio o no?. Uno lo que dice es: ¡no sean tan descarados...! Herrera (Mario) y Gallo (Nicolás) con esas equivocaciones se deberían ir a descansar cuatro o cinco meses, para que aprendan el reglamento".

Otro de los temas de conversación entre Javier Hernández Bonnet, nuestro director general, y Pimentel salió a la palestra el nombre de Álvaro González, presidente de la Difútbol y vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol. "Una habla de arbitraje y Álvaro (González) dice: 'hermanito, ahí no tengo nada que ver'. Sin embargo, les cuento que una vez me mandaron, los demás directivos, a una reunión con la Comisión Arbitral. Y González llegó, apareció Álvaro, vació a todos, cogí las cosas y me fui".

Boyacá Chicó y Pereira se encuentran en una cerrada lucha por no descender y también de eso habló la cabeza visible de los ajedrezados.

"Revisen toda la programación, siempre Pereira y Jaguares juegan ya con los resultados nuestros, pero esa es la administración que tenemos. Y a eso hay que sumarle que los arbitrajes nos han quitado 12 puntos, con sus decisiones. Pero nosotros seguimos luchando con lo que tenemos, sabemos que somos un equipo que no le importa a nadie, no tenemos afición, no tenemos periodismo; pero ahí vamos", finalizó Pimentel Murcia.

Los boyacenses y los 'matecañas' tienen 103 puntos y en las cuatro fechas restantes deberán confirmar su permanencia o no en la A del balompié nacional.