Pimentel: "Tulio Castrillón, de Once Caldas, habló de un chat de equipos que arreglan partidos"

Desde el miércoles en la noche, Eduardo Pimentel, cabeza directiva de Boyacá Chicó, realizó una serie de trinos en su cuenta de Twitter, desde donde hizo varias denuncias sobre hechos irregulares y supuestas afirmaciones que se presentaron en una asamblea de socios de la Dimayor realizada en la presente semana.

Tabla de posiciones de la Liga del fútbol colombiano

Y hace pocos minutos, Pimentel Murcia atendió a Javier Hernández Bonnet, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'. Ante la gravedad del tema y de las acusaciones; GolCaracol.com reproduce acá los apartes más significativos de la charla.

"Es que yo realmente entré tarde a la asamblea, entraron mi hijo (Nicolás Pimentel) y Ricardo Hoyos (presidente). Después cuando yo entré, me encuentro con algunos cuestionamientos que le hacían a Once Caldas los presidentes de Jaguares, de Patriotas, de Santa Fe, respecto a unas amenazas de Jaime Pineda (dueño del Once Caldas). Y Tulio Castrillón aseguró que si se iban a tirar, que él tenía un chat en el que arreglaban partidos, compraban árbitros, que ellos ya iban de salida del fútbol y que no importaba nada".

"¿Ante qué entramado estamos nosotros? Todas las barbaridades que dijo Tulio Castrillón (presidente de Once Caldas) en una asamblea...Ese es un tema de Fiscalía, que debe venir a decirle a Tulio que muestre el chat que tiene, cuál es el chat entre clubes, del cual nosotros no participamos. Entre esos están los que hacen arreglos y componendas como la de Caldas y Pereira (Caldas perdió los tres puntos, tras un 2-2 en la cancha, por la alineación indebida de Elvis Mosquera)".

"Ellos (los directivos de Once Caldas) dicen que van de salida del fútbol...Van de salida pero de un equipo para otro equipo que es Pereira, que lo acaban de comprar con Tulio (Gómez), el del América; y Raúl (Giraldo), el del Medellín. En el fútbol no vienen sucediendo cosas buenas, hay patrañas, hay componendas, trampas. A creer bobo a otros".

Publicidad

"Tenía cita a las 5 citada la asamblea de socios de Chicó, pero vamos a dejarla para mañana. Vamos a estudiar el tema, porque en tiempos de pandemia del coronavirus, por la situación económica que pasamos y por las anomalías que se están dando estaríamos considerando no seguir en el torneo del fútbol colombiano. El torneo es irregular y seguramente no se va a poder terminar, no este año, sino el otro por el tema de la pandemia".

Cúcuta quedó con el reconocimiento deportivo suspendido, por sus deudas

"Yo en eso (de una denuncia ante la Fiscalía) no me puedo meter; pero lo que si me pregunto es qué les parece al presidente de Dimayor y al de la Federación Colombiana de Fútbol las graves cosas que dijo Tulio Castrillón, quien manifestó que tienen un grupito, un chat, que amaña y compra partidos. Estoy pidiendo la grabación de la asamblea a la Dimayor, pero no editada. Por mi parte, no me puedo quedar callado ante todo esto".