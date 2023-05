Edwin Cardona: “La idea de volver a Nacional siempre está, de ir al club que me vio nacer”

Edwin Cardona no ha podido consolidarse en Racing, de Argentina, a pesar de eso aún tiene contrato y el jugador se mostró comprometido con su actualidad en el cuadro de Avellaneda. Pero al hablar del futuro cercano en su carrera, siempre está vinculado con Atlético Nacional y de ese tema se refirió en las recientes horas.

El volante antioqueño, en entrevista para ‘ESPN’, afirmó que tiene el sueño de volver en algún momento al club ‘verdolaga’, donde comenzó su carrera.

“La idea siempre está, el sueño está. Dios quiera se pueda dar, me encantaría, no he tenido conversaciones con nadie. Están en un gran momento y me alegra porque luego de tanto tiempo tener amigos y ver lo que está pasando ahí, para mí es algo lindo. Ojalá se dé la oportunidad de volver, terminar acá en Racing y ver qué cuestiones pueda tener uno y tomar la mejor decisión. Nacional siempre será una de las mejores decisiones, siempre he querido volver donde me vieron crecer, estoy agradecido”, dijo claro y contundente Edwin Cardona.

En otro tema, el volante colombiano analizó lo que viene siendo su presente en suelo argentino, donde no ha podido ganarse su lugar en la titular de la ‘Academia’.

“Para todo jugador es difícil no sumar los minutos que uno desea, pero siempre respetando las ideas y las decisiones del entrenador, eso he hecho. Uno siempre que viene jugando pues es duro, pero así es el fútbol, seguiré trabajando, esforzándome al máximo, dando de mi lo mejor, para agarrarla y no soltarla más”, agregó.

Edwin Cardona salió lesionado con Racing. Twitter oficial de Racing

Acá más declaraciones de Edwin Cardona con ‘ESPN’:

*Aún piensa en volver a la Selección Colombia de mayores

“Muchos recuerdos lindos en Selección, se me eriza la piel, fue un proceso lindo ahí en la selección. El sueño mío aún es ese, actualmente hay jugadores con gran momento que están haciendo las cosas bien como Wilmar Barrios, Jorge Carrascal, Yaser Asprilla, entonces creo que uno como jugador se motiva a dar más del mil por ciento para estar en ese nivel que uno desea como jugador para volver a estar. Ojalá Dios quiera tomar confianza en el club y que pueda estar en la Selección”.

*Fue a visitar a la Selección Colombia Sub-20 en Argentina

“Uno se alegra mucho por lo que están haciendo, vivo acá al frente y no sabia que estaban acá, y de casualidad un amigo que me corta el pelo me avisó y vine a saludar. Pude saludar a pocos, a Tomás Ángel y a otros jugadores. Uno como colombiano se siente orgulloso que representen como lo están haciendo, dejar la bandera de nuestro país en alto es muy bueno”.