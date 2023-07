"Edwin Cardona me confesó hace unos años su deseo por venir al América; ahora que se dio está feliz"

La llegada de Edwin Cardona al América de Cali ha generado un sin fin de reacciones, tales como la del barbero del conjunto ‘escarlata’, Jhon Edinson Bedoya, quien charló en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ y relevó una importante anécdota con el futbolista antioqueño.

Con amplia experiencia como barbero en los ‘diablos rojos’, Jhon Edison confesó la charla que mantuvo en el pasado con Edwin Cardona, cuando todavía era jugador del ‘verdolaga’: “Cuando le corto el cabello a él por allá en el 2011, recuerdo que ese partido lo perdimos 4-2, yo le pregunté si le gustaría jugar en otro equipo aquí en Colombia y me dijo América de Cali, que le gustaba el equipo, la hinchada y la ciudad”.

“En ese momento yo lo publiqué en redes y me volví famoso”, agregó Bedoya, quien contó cuál fue la reacción y el recibimiento con Edwin Cardona, una vez cerró su paso por el equipo vallecaucano: “Ahora que se dio su llegada, lo primero que hice fue abrazarlo, le mostré la foto y le recordé cuando me dijo que quería jugar en el América, le pregunté si recordaba aquel momento y me dijo que sí”.

“Él es un ser humano con sueños y anhelos y que le simpatiza mucho el equipo, todos los asocian con Nacional, pero qué lindo que lo haya logrado ahora. Está bien físicamente, lo veo delgado, súper atlético, no sé de dónde sacan el cuento que está en sobrepeso. Es una persona humilde, tranquilo, la forma especial que tiene. Está en un proceso de reacondicionamiento normal. Está feliz”, complementó el barbero del conjunto ‘escarlata’.

*Otras declaraciones:

¿Desde cuándo empezó con la labor de barbero?

“Por la gracia de Dios ya llevamos 16 años trabajando con el equipo, de embellecer la parte física de los jugadores, yo soy el que le corta el cabello a los muchachos y muy contento por esta hermosa labor que se hace desde hace tiempo. Ya le he cortado el cabello a casi todos los equipos de Colombia”.

¿Cómo llegó al América de Cali?

“Es algo muy especial, yo recorto cabello desde los diez años, desde que estaba en quinto de primaria, mi mejor amigo de nueve jugaba en las inferiores del América y el un día me dijo que algún día iba a crecer y me iba a llevar a que peluquee todos los futbolistas del equipo y así fue, pasaron unos años y en el 2007 Diego Edison Umaña lo sube a primera a Luis Miguel Carabalí y justamente él es quien me lleva”.