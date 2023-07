Edwin Cardona recibido en el América de Cali entre risas, buen ambiente, 'calvazos' y patadas

América de Cali ha sido uno de los equipos que más se ha reforzado en este mercado de fichajes. Joyce Ossa, Jorge Soto, Victor Ibarbo y su más reciente incorporación fue Edwin Cardona, el volante ofensivo que llega procedente de Racing Club de Avellaneda y quien ya se integró oficialmente al plantel.

De hecho, la bienvenida de Cardona se dio en el Estadio Pascual Guerrero. Así se vio en un video compartido a través de las redes sociales del América de Cali en donde los jugadores de la 'mechita' le hicieron el clásico pasillo de bienvenida en donde varios integrantes del equipo se hacen a ambos lados y el 'nuevo' tiene que pasar por el medio entre patadas, 'calvazos', risas y varios gritos y así fue.

En la publicación se ve como el futbolista paisa pasa corriendo entre las dos filas de personas mientras se ven algún que otro golpe y una patada de la que sus compañeros se ríen, pero el jugador se queja y voltea a ver rápidamente para poder determinar quien fue el que le propició el golpe.

🇦🇹 Así fue el pasillo de bienvenida para Edwin Cardona. 😁 pic.twitter.com/kuo2AvhZtG — América de Cali (@AmericadeCali) July 18, 2023

Edwin Andrés Cardona Bedoya nació el 8 de diciembre de 1992 en Medellín, Colombia y comenzó su carrera profesional en las divisiones juveniles del Atlético Nacional.

Publicidad

Su debut como profesional ocurrió en 2010 con Atlético Nacional, donde rápidamente se destacó por su habilidad para crear juego y su precisión en los tiros a distancia. Tuvo algunos préstamos en Independiente Santa Fe y en el Junior de Barranquilla.

Sin embargo, luego de aquellos periodos, volvió a unirse a Nacional. Con su equipo, ganó varios títulos locales e internacionales, lo que le valió el reconocimiento y una oportunidad para destacar en otros países.

En 2015, Cardona fue transferido al Monterrey de México. En el club mexicano, alcanzó una gran popularidad y se convirtió en uno de los jugadores más queridos por la afición.

Publicidad

Tras su paso por México, fichó por Boca Juniors. En el equipo argentino, se consolidó como uno de los referentes del mediocampo, ganando la Copa Argentina y la Superliga Argentina, además de llegar a la final de la Copa Libertadores en 2018.

Luego de eso, tuvo varios periodos de préstamo pasando por Pachuca y regresando al Monterrey. Sin embargo, no logró hacerse con un puesto y fichó por el Tijuana en condición de agente libre. No obstante, Boca volvió por él y se hizo con sus servicios por una temporada más a préstamo, pero no logró cumplir las expectativas.

Tras no haber tenido una imagen favorable en Boca Juniors, regresó al Tijuana. Sin embargo, Racing Club de Avellaneda decidió ir a por el volante ofensivo en una transacción que costó 2.9 millones de euros.

Finalmente y tras una temporada en donde no tuvo continuidad con la 'academia', recayó en el América de Cali en condición de agente libre, equipo en donde portará la camiseta número 88 y compartirá con grandes estrellas de nuestro balompié colombiano como Carlos Darwin Quintero y Adrián Ramos.