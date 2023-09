Edwin Cardona y su dura confesión: “Sufría de depresión y mi hijo me salvó de alguna tragedia”

Edwin Cardona es una de las figuras del fútbol colombiano actualmente vistiendo la camiseta del América de Cali. Por eso, en una entrevista se refirió a lo que viene siendo su actualidad y el objetivo de ser campeón con la camiseta del equipo ‘escarlata’.

Pero el talentoso volante antioqueño también habló de un tema muy personal, de los duros momentos y familiares que ha vivido, y confesó que ha sufrido de depresión.

“Sepan que al final nosotros somos seres humanos, yo llegaba a mi casa y tomaba pastas para poder dormir, sufría de depresión, tener que estar las 24 horas con una persona que me acompañara a entrenar, después del entrenamiento en el carro, durmiera conmigo. Llegué una época en la que solo tenía a mi familia, a mi hijo que tenía nueve años, que era el que podía viajar, porque mi esposa no podía por temas de salud. Dios le pone esas personas a uno, pero un niño de 8 años (su hijo) fue la única persona que me salvó de alguna tragedia que yo hubiera hecho en lo personal. Nadie me preguntaba por qué no jugaba, por qué no me metían”, comentó Edwin Cardona en una entrevista para ‘DirecTV Sports’.

Seguido a eso, el antioqueño habló de lo tranquilo que se siente en el América de Cali, y que con el buen presente esperan que eso se convierta en levantar el título de la liga del fútbol colombiano, a fin de año.

Publicidad

“Ese es el objetivo mío ahorita. Lo primero es afianzarnos en América, poner el equipo en donde merece estar. Construir el sueño que queremos, que obviamente es la estrella 16”, afirmó.

Acá más declaraciones de Edwin Cardona:

*Sueña aún con Selección Colombia

“El llamado se dará en su momento y sé que Dios me dará la oportunidad de estar otra vez en la Selección Colombia”.

Publicidad

*Un amigo de Juan Román Riquelme

“Ahí tengo muchos amigos todavía, tengo grandes compañeros, la verdad que eso es lo mas lindo del futbol, te deja grandes amigos, tengo una linda relación con Román, mas que fue el vicepresidente en Boca y la persona que me ayudó en la segunda etapa, somos amigos. La verdad que fue algo especial, la gente me hace sentir cariño y es mutuo”.

Edwin Cardona, mediocampista colombiano de Boca Juniors Getty Images

*Su paso por Racing, de Argentina

“Agradecido con la gente de Racing, el staff, el presidente, el club se comportó bien conmigo, Viví cosas que no se las deseo a nadie, ni en lo familiar, ni en lo futbolístico, fue algo complicado para mí y mi familia. Siento que hay una deuda”.

*Lucas González y Alejandro Restrepo, el futuro de los técnicos en Colombia

“Con todo el respeto me atrevo a decir que serán uno de los mejores jugadores en el fútbol colombiano, tuve varios como el profe Luis Fernando Suárez, Juan Carlos Osorio. Ya afuera también muchos me han ayudado, como Miguel Ángel Russo. Al ver que están creciendo así uno como jugador y ahora que está estudiando, uno puede apuntar a eso, que ellos tan jóvenes y con esa carrera es importante”.