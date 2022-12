“El 50 o 60 por ciento de los árbitros en Colombia no están capacitados para dirigir fútbol profesional”

Rafael Sanabria, analista arbitral de ‘Blu Radio’, se refirió este viernes al momento que vive el arbitraje en el país y dio algunas luces sobre las que podrían ser las soluciones para tener mayores garantías.

El arbitraje colombiano está en el ojo del huracán por cuenta de las equivocaciones que han cometido los jueces durante la Liga Águila I-2019, y que se han hecho más evidentes en los juegos de los cuadrangulares.

En las dos fechas que se han disputado de estas finales ha habido, por lo menos, una acción polémica por partido que compromete a los encargados de impartir justicia.

Así, el árbitro Gustavo Murillo sancionó el pasado jueves una inexistente pena máxima a favor del Tolima, en el partido contra Nacional, en el Atanasio Girardot, que perjudicó claramente a los locales.

Vea acá: Carlos González Puche: "Se ufanan de la Liga, pero hacen todo lo posible por dañarla"

Además, según trascendió, Murillo habría discutido con los jugadores de Nacional y también con el presidente del equipo antioqueño, Juan David Pérez, quien le quiso enseñar un video cuando terminó el juego.

El domingo pasado, el juez Bismark Santiago se llevó todas las miradas por su manejo disciplinario y la expulsión del lateral de Millonarios Andrés Felipe Román, en el clásico entre los ‘embajadores’ y el América, en el Pascual Guerrero.

Esta semana, Jorge Luis Pinto, técnico de los azules, fue llamado por la Dimayor a presentar descargos , debido a las críticas que el santandereano le hizo al arbitraje en ese compromiso.

Con ocasión de la polémica que ha suscitado este tema, GolCaracol.com habló con el exárbitro Rafael Sanabria, actual analista de ‘Blu Radio’, para conocer su opinión sobre esta situación.

¿Usted cómo analiza el momento del arbitraje en Colombia?

“El problema de los árbitros es de todo el campeonato, lo que pasa es que se agudiza ahora con el tema de las finales. Hay mucho inconveniente y mucho problema porque ya los partidos son más decisivos”.

En los partidos América vs. Millonarios y Nacional vs. Tolima, en cuadrangulares, fue donde más polémicas hubo

“Sí, en el partido entre América y Millonarios, el arbitraje de Bismark Santiago fue terrible, tuvo muchos errores, en especial en el manejo disciplinario. Y lo que vimos el pasado jueves, en el juego Nacional vs Tolima, fue la tapa porque el árbitro Murillo sancionó una pena máxima que perjudicó notablemente al equipo antioqueño. A parte de eso hay quejas de algunos jugadores de Nacional sobre el comportamiento del juez, previo y después de esa jugada, donde hubo insultos y eso no lo puede tener el árbitro. También hubo una queja del presidente de Nacional, que en algún momento le mostró el video y lo que el árbitro hizo fue insultarlo. Si el dirigente se acerca, el juez tiene que evitarlo, y si lo insulta, pasa el informe”.

¿Cómo se puede mejorar esta situación?

“Una manera de mejorar es volviendo profesionales a los árbitros. Nosotros se lo hemos dicho a los dirigentes, pero no han hecho la labor y tienen las posibilidades económicas. Tienen que escoger a los mejores, pagarles un sueldo fijo, una variante por partido, y así se soluciona ese problema. Lo otro es que la comisión arbitral está manejada por personas que no saben de arbitraje, son ilustres exmagistrados, pero que no conocen de fútbol. Y los dos que tienen en la parte técnica, Imer Machado y Fernando Avendaño, no han dado la talla para estar ahí”.

Lea también: Jorge Luis Pinto tiene miedo: “De los árbitros no podemos hablar porque van y nos cobran después”

¿El VAR es una solución para que no se presenten ese tipo de acciones polémicas?

“El VAR te ayuda a muchas cosas, pero no te deja cien por ciento seguro de que la decisión que tomaron es la correcta. Si ha habido inconvenientes en la Copa del Mundo y en la Copa Libertadores, así como en las ligas de España y Alemania, imagínese con uno o dos árbitros que no están bien preparados. Hay que renovar el panel arbitral porque, yo diría, que el 50 o 60 por ciento de los árbitros no están capacitados para dirigir fútbol profesional, pero eso requiere de un proceso largo que, mínimo, lleva dos años”.

