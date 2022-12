El abecé del paro de futbolistas en Colombia, desde la óptica de un experto en derecho laboral

GolCaracol.com consultó a Vicente Umaña Carrizosa, socio del área laboral de la firma Holland & Knight, para explicar lo que sucede con el cese de activiades decretadas por la Acolfutpro

¿Qué es un paro?

"Un paro es una vía de hecho, un cese de actividades, es la decisión de un grupo de trabajadores de no prestar servicios y hacer el trabajo para el cual fueron contratados".

Publicidad

¿Cuándo es una huelga?

"Se encuentra estipulada en el artículo 445 del código sustantivo del trabajo, es la cesación colectiva del trabajo. Es un derecho contemplado de los trabajadores organizados en sindicatos, en unos momentos establecidos por la ley. Se pueden ir a una huelga cuando no logran un arreglo de un pliego de peticiones, por un reiterado incumplimiento de las obligaciones del empleador y hay un tercer escenario, que es declararse en huelga por la solidaridad con otro sindicato".

¿Qué es el pliego de peticiones?

"Son una serie de solicitudes y peticiones que presentan los sindicatos a los empleadores. En este caso los empleadores son los clubes del fútbol colombiano y los empleados son sus futbolistas".

¿Cómo se declara el paro ilegal?

"La ilegalidad del paro no se puede demandar ahora mismo, porque en la noche los futbolistas van a jugar. Esa ilegalidad se daría cuando los futbolistas dejen de jugar. Es decir, que la Dimayor programe el partido, que los futbolistas no aparezcan y al día siguiente los clubes podrían pedir la ilegalidad del paro".

¿Cuál es el papel del Ministerio del Trabajo?

"El Ministerio de Trabajo tiene la función de mediar en los conflictos laborales en Colombia. Debe atender una inconformidad laboral de algunos trabajadores, en este caso los de la Acolfutpro, y no necesariamente tienen que ser un sindicato para que le paren bolas. Lo que han hecho es tratar de acercar a las partes"

¿Hay plazos para solucionar el conflicto laboral de los futbolistas?

"No habría un plazo para que las autoridades del fútbol se sienten a negociar. El cese de actividades no es un derecho, como sí lo es la huelga. Es una decisión de no trabajar, que en este caso decidieron los miembros de una asociación, que hasta donde sé no se encuentra registrada como sindicato ante el Ministerio de Trabajo".