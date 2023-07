El alcalde de Rionegro se mantiene firme: esperan desalojar a Águilas Doradas en los próximos días

Rodrigo Hernández, actual alcalde de Rionegro, habló en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ frente a las fuertes acusaciones de Pablo Bustos, presidente de las veedurías, y aclaró la real situación legal con Águilas Doradas. El político enfatizó en que ya le hicieron saber al club antioqueño que es necesario desalojar la sede, de la que tiene los derechos propietarios la gobernación.

Ya el caso en las manos del plano judicial, Rodrigo Hernández espera que todo se resuelva en los mejores términos lo más pronto posible, eso sí, con una decisión a su favor para darle un uso diferente a la actual zona de entrenamiento de Águilas Doradas, único equipo representativo de Rionegro.

“Yo tuve la oportunidad de escuchar la intervención de Pablo Bustos; él hace afirmaciones equivocadas y fuertes, que considero yo, no se compadecen de la realidad de Rionegro. Una de ellas es que la ciudad no apoya al equipo, eso hay que desvirtuarlo del todo, yo quiero destacar lo que ha pasado en estos tres años y medio de gobierno. Lo primero es que Águilas ha contado con el estadio Alberto Grisales y con la Morelia, que es el patio mejor ubicado en la esquina de América y se sabe cuánto vale allá un metro cuadrado”, indicó inicialmente el alcalde.

Sumado a eso, explicó el uso que se la ha dado y el cómo lo ha manejado el equipo profesional en el último tiempo: “En ese sitio es donde han estado ubicados desde el gobierno anterior, desde hace unos siete años aproximadamente. Siempre estuvieron allá de manera gratuita hasta el año 2021, cuando la Contraloría nos hizo un hallazgo porque teníamos que cobrar un arrendamiento y desde esa fecha se empieza a cobrar por la Morelia, donde tienen su zona de entrenamiento”.

“Esa zona no la tiene ningún equipo de este país, es un excelente punto de ubicación y gratuitamente hasta ese momento. Ahora, ellos son conscientes del final de contrato y ahí va otra claridad, no es verdad que la Alcaldía los quiera sacar y expulsar, ellos culminaron contrato el 8 de febrero del 2023 y en este momento está de manera ilegal. ¿Qué pasa?, nosotros necesitamos estas instalaciones, no es el deseo de sacar este equipo de allá, ni más faltaba, apoyamos el fútbol de Rionegro, pero lo que pasa aquí es que hay una oportunidad grandísima para la ciudad”, añadió Rodrigo Hernández.

Estadio Alberto Grisales, de Rionegro, donde es local Águilas Doradas. @AguilasDoradas

*Otras declaraciones:

¿Qué piensa hacer con la Morelia?

“La idea es que estas casi ocho hectáreas puedan estar al servicio de los rionegreros, y yo como gobernante me hago una pregunta, o dejo un equipo privado que viene presentando buenos resultados o le garantizo el espacio a los rionegreros donde, en conjunto con la casa de caja de compensación de Colombia, harán una intervención directamente con zonas de salud, bienestar, piscinas y demás para un parque público y gratuito”.

¿Cuál es el tema legal con Águilas Doradas en este caso?

“Ninguno, porque ya se acabó el contrato, necesitamos que nos dejen eso listo para poder hacerle un parque a la gente linda de este municipio y que pueden ir a disfrutar de eso”.

¿Cuánto es el precio del alquiler para esa zona?

“Cuando yo llego al gobierno, el equipo pretende que les dé el espacio entre cuatro y cinco mil millones de pesos, las restricciones presupuestales en las que yo me encontré cuando llego al poder no permitía hacer eso solo para un club deportivo, tenía que tomar decisiones y así lo hice, balanceé las necesidades y prioridades”.

¿Cuál es su posición frente a este tema?

“Águilas Doradas se puede quedar en la ciudad y el estadio Alberto Grisales con todo el cariño del mundo, pero hay que buscarles una sede alterna de entrenamiento”.