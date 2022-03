"El apoyo en el Cali es total para Rafael Dudamel y esperamos que se tenga una buena reacción"

El Deportivo Cali fue noticia en las últimas horas por dos hechos relevantes. El primero de ellos porque nuevamente se le dio un espaldarazo al técnico Rafael Dudamel, pese a los malos resultados en la Liga I 2022 del fútbol colombiano. El segundo, por unas fotos tomadas en el estadio de Palmaseca por parte de integrantes de una de las barras organizadas, en las que se exhibieron unas banderas que fueron hurtadas a algunos pares del Medellín.

Vea acá el penalti que falló hoy Rafael Santos Borré en la Europa League

Publicidad

Y con respecto al par de temas, espinosos por demás, hace pocos minutos habló Harold Losada, directivo de los verdes del Valle del Cauca, quien fue claro en sus apreciaciones.

Así Losada le dijo a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', con respecto al entrenador que "a Dudamel no se le han dado resultados. Son cosas que suceden. Él nos sacó sacó campeón, reconocemos eso; hay algunos jugadores con bajo rendimiento y él en su buena fe ha insistido con ellos. Pero el apoyo es total".

Publicidad

El dirigente de los 'azucareros' agregó que "hemos hablado con Dudamel, esperamos una reacción de los jugadores y que se tengan los resultados esperados".

Cristiano Ronaldo y su mal humor por su actualidad en el Manchester United

Publicidad

¿Cuál fue el incidente con unas banderas de los hinchas del Cali?

El propio Harold Losada también abordó la polémica que se armó por la presencia de un buen número de hinchas del Cali en el estadio Palmaseca en un día en el que se se jugaba partido oficial. "Estos muchachos (de la barra) tienen sus banderas guardadas en una bodega del estadio. Para no estar transportándolas, las guardan allá. Después del partido pasado, con la lluvia esas banderas se mojaron, quedaron todas sucias y les concedimos ese permiso para lavarlas. Así, llegaron otros integrantes de la barra con banderas del DIM y sin ningún permiso las mostraron. Esto es incitar a la agresión, a la violencia, son banderas robadas (las del DIM) y eso no lo entendemos. Nos asaltaron en la buena fe. Ahora los vamos a reunir (a los de la barra), porque esto no se puede hacer y más sin tener permiso".

El comunicado del Cali sobre los hinchas y unas banderas del Medellín

📃 [Comunicado] Deportivo Cali informa sobre el hecho ocurrido en nuestro estadio con la barra FRV. pic.twitter.com/Fo5wFG40UQ — ⭐⭐⭐⭐⭐ Deport1v0 Cali ⭐⭐⭐⭐⭐ (@AsoDeporCali) March 9, 2022