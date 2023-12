"El árbitro Andrés Rojas es serio, de disciplina, apropiado para la final Junior vs. Medellín"

Andrés Rojas será el encargado de impartir justicia este domingo en la final de ida de la Liga II-2023 entre Junior y Medellín en el Metropolitano. El bogotano "es un árbitro serio y disciplinado", que siempre está atento a las jugadas, según como lo analizó para Gol Caracol, Albert Duarte, exjuez FIFA.

Para Duarte el pito, de 39 años, es el idóneo para velar por las acciones del primer 'round' entre 'tiburones' y 'poderosos'. Rojas sabe cómo manejar este tipo de encuentros.

"Me parece que la Comisión Arbitral acierta con la designación del bogotano Andrés Rojas. Es un árbitro serio, de disciplina; es un árbitro que con el trasegar de los años ha demostrado que no le queda grande ningún partido y menos una final. Así que considero que es un árbitro idóneo para ese encuentro importante, para esta final de ida del fútbol colombiano", manifestó Albert Duarte para este portal.

Rojas no dirigió ningún partido en los cuadrangulares del actual campeonato; no obstante, fue designado para esta final de ida en el 'Metro'. Su asignación ha generado opiniones encontradas, ante esto, Duarte se mantuvo en su postura.

"No sé la razón por la cual no habrá dirigido o si ha tenido muchos partidos últimamente, pero eso dice que es un árbitro, a mi gusto, muy serio y muy capacitado para poder dirigir la final. Tuvo Eliminatorias de Copa del Mundo con muy buenas actuaciones y creo que eso ratifica que es un árbitro que está en competencia constantemente, sino dirigió a nivel nacional estuvo dirigiendo a nivel local; Andrés Rojas es un árbitro disciplinado y sé que con él no va a haber ningún tipo de inconveniente en ese encuentro", complementó.

En cuanto a sus virtudes en el campo, Andrés Rojas es un árbitro que le da continuidad al juego y que no saca tarjetas por sacarlas.

Andrés Rojas, en Boca Juniors contra Atlético Mineiro Getty Images

"Andrés Rojas es un árbitro de un excelente estado físico-atlético, es un árbitro muy activo, que siempre está en la jugada, que está muy atento. De tarjetas, creo que es un árbitro que saca las tarjetas que se requiere, pero le da manejo al encuentro; no es un árbitro que tarjetea por tarjetear y da continuidad al juego y eso es un aspecto muy importante".

Pero como todo árbitro no es perfecto y puede que tenga una que otra falencia. Para Albert Duarte, Andrés Rojas sabrá como manejar este partido de final y confía también en sus ayudantes de campo.

"Falencias, de pronto en ocasiones he notado que es un poco de descoordinación con algunos de sus asistentes, pero es algo que ocurre no muy usual, pero esperamos que todos estén muy sincronizados con el señor Vela y Gallego que están de asistentes, al igual que el VAR y el AVAR. Las finales son partidos diferentes, por conocimiento propio, donde el equipo arbitral va tratar de hacer un buen encuentro porque eso se trata de que en la historia quede de que en esa final hubo buen arbitraje y sé que no va a ser la excepción del partido Junior- Medellín con el señor Andrés Rojas a la cabeza", concluyó.

¿A qué horas es el partido entre Junior y Medellín?

La final de ida comenzará a las 4:00 de la tarde en el estadio Metropolitano. Andrés Rojas es el árbitro central y éste estará acompañado por el bogotano Sebastián Vela y el caldense Jhon Gallego, como sus asistentes; mientras que el cuarto árbitro será Luis Delgado. En el VAR estará Jhon Perdomo, del Huila, y Nolberto Ararat, del Valle.