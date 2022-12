El argentino Valentín Viola se despidió del Independiente Medellín

El delantero, a través de su cuenta de Instagram, compartió un mensaje agradeciéndole al equipo ‘poderoso’ y a los hinchas por el cariño que le brindaron.

“Se me acaba el préstamo con este hermoso club. Un año con momentos buenos y malos”, escribió Valentín Viola.

A su vez, así resumió su paso por el DIM: “un primer semestre donde pude jugar casi todos los partidos y volver a mi nivel futbolístico. Ya en el segundo dos lesiones me impidieron encontrar regularidad y jugar los partidos finales. Lesiones que nadie quiere tener, pero hacen parte de este juego llamado fútbol”.

Viola confesó que “siempre respeté al club y a la hinchada por eso sentí el deseo de dejar un dinero el cual creo no me correspondía por no haber jugado tanto la última parte del año”.

Por último, el nacido hace 26 años en Moreno (Argentina), resaltó: “sepan que me siento en deuda con mis compañeros y con la hinchada ‘poderosa’ por este último tiempo, pero también sepan que cada vez que me puse la camiseta lo di todo e intenté hacer lo mejor. ¡Gracias por este año a todos!”

Desde su llegada al Independiente Medellín, en enero de este año, Valentín Viola disputó 27 partidos oficiales y anotó seis goles.

Esta partida se suma a la del arquero Nelson Ramos y al volante Mauricio Molina, quien se retiró del fútbol profesional.