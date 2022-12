“El camerino está triste, pero este es el fútbol”: Hernán Torres

El técnico de América reconoció que su equipo no jugó un buen partido ante Jaguares este jueves, en el que cayó de manera sorpresiva por 0-2, en el estadio Pascual Guerrero.

Un empate y una victoria es el balance del equipo rojo como local, en esta temporada en la cual volvió a la categora A.

La preocupación es porque América maneja una intensidad en los partidos y esta vez no fue así, no tuvimos el envión para recuperarnos, no reaccionamos, esto le facilitó las cosas al rival. Yo tena que arriesgar con el 1-0, lo hice y gracias a Dios, no nos llevamos más goles de los que nos hicieron, aseguró el adiestrador en rueda de prensa posterior al partido.

Torres recalcó que en las derrotas hay que revisar de manera detallada los errores y más aún si el resultado negativo es en condiciún de local.

Las bandas nos las explotamos, centralizamos el juego y no tuvimos buena movilidad, añadió.

Finalmente el técnico se refirió a lo que debe hacer el equipo tras la derrota, tenemos que cambiar sí o sí, estamos tristes, el camerino está triste, pero este es el fútbol, ahora debemos pensar en Pasto y buscar un resultado positivo obligados.