El campeón está de vuelta: con la base del 2019 y sus nuevas caras, América se estrena en la liga

Los escarlatas empezaron el 2020 como campeón vigente del fútbol colombiano, además hace pocos días ganaron el cuadrangular de Bogotá, tienen la presencia de nuevos futbolistas y por eso ilusionan a su hinchada.

América de Cali se estrena en la liga colombiana, este sábado a las 8:15 de la noche, contra Alianza Petrolera. En el nuevo año, en el que jugarán después de 11 años la Copa Libertadores y en el que retornó Adrián Ramos; los hinchas sueñan en grande.

Sin embargo, no todo es alegría en las huestes de los ‘diablos rojos’; para el juego debut contra los aurinegros no estarán acompañados de su público en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Un total de nueve refuerzos llegaron al rojo vallecaucano, que en el 2020; un competitivo año, dado que defenderán el título de liga, jugarán la copa nacional y luego de 11 años de ausencia regresarán a la carpa grande del continente.

Joel Graterol, Eder Chaux, Jhon Arias, Felipe Jaramillo, Nicolás Giraldo, Juan David Pérez, Rodrigo Ureña, Cristian Arrieta y el gran refuerzo Adrián Ramos son las recientes incorporaciones de la ‘mechita’.

Pero, en la noche de este viernes, el club sorprendió a sus fanáticos con su convocatoria para jugar con Alianza. Michael Rangel, goleador del 2019 está presente dentro de los llamados por Alexandre Guimarães.

El número ‘9’, por ahora, no se ha ido. No obstante, América sí tiene una baja sensible en este 2020 y será la del guardameta campeón Neto Volpi, el brasileño que fue parte importante para la obtención del título el pasado 7 de diciembre frente a Junior.

En términos generales, los escarlatas mantienen su base del año anterior. Los centrales, el eje del mediocampo y la fuerza de ataque prácticamente son los mismos.

Así, los hinchas tienen motivos suficientes para ilusionarse. El campeón está de vuelta.