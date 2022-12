El caso de América y Santa Fe, dos caras opuestas del fútbol femenino

Mientras que el club vallecaucano anunció que licencia el plantel por falta de presupuesto, el bogotano confía en los resultados de un proceso serio.

Este lunes saltó la noticia de que América daba por terminado el proyecto de su equipo femenino debido a los costos que les generaba y a la ausencia de ingresos por taquilla y patrocinadores. Pero la verdad es que no es el único club con la misma situación, y más cuando no habrá competencia en el segundo semestre (no hay programada Liga Femenina).

Publicidad

Por lo anterior, se hace inviable para varios elencos sostener nóminas que se dediquen únicamente a entrenar, pese a que ya se inició el Torneo Nacional Difútbol en la categoría Mayores.

“El torneo que inició en el mes de febrero fue corto y sostener la nómina del equipo durante todo este resto de año resulta oneroso para la institución, máxime cuando no se tienen patrocinadores ni ingresos por taquilla que permitan la continuidad del proceso”, explicó Tulio Gómez a través de un comunicado explicando la decisión.

“El equipo femenino iniciará nuevo proyecto el próximo año 2018 donde se definirá la llegada de nuevas integrantes para afrontar el nuevo campeonato”, continuó el club en la misiva a la opinión pública.

Lea también: Catalina Usme renunció y se despidió del equipo femenino del América

Publicidad

Fuentes consultadas en la Dimayor le explicaron a GolCaracol.com que esa situación es normal, pues con antelación se sabía que la Liga Femenina era solo durante el primer semestre: “Era lógico que los clubes licenciaran a los equipos femeninos. Se les hicieron contratos por seis meses y la idea era que las jugadoras siguieran participando en el torneo aficionado durante el segundo semestre”.

Comunicado de prensa: #AméricaFemenino iniciará nuevo proyecto en 2018.



Gracias chicas por dejar en alto el nombre de nuestra institución. pic.twitter.com/nZORc9sLSe — América de Cali (Desde 🏠) (@AmericadeCali) July 24, 2017

Publicidad

Santa Fe, campeón y precursor

Una situación muy diferente se vive al interior de las Leonas de Santa Fe, campeonas de la primera Liga. Aunque las jugadoras terminaron contrato en junio pasado, ya están confeccionando el equipo para el segundo semestre, en el que participarán en la Copa Libertadores Femenina y también afrontarán un compromiso contra Atlético de Madrid.

“Nosotros cumplimos con el objetivo deportivo, así que lo económico pasa a segundo plano, pues en Santa Fe tenemos un proyecto serio y sabíamos de antemano que costaba dinero”, dijo Agustín Julio, gerente deportivo del club y DT de las campeonas, y quien aseguró que el plantel que alcanzó el título se mantendrá en un 99 por ciento.

Vea también: "Quiero títulos con un entrenador que confía en mí": James Rodríguez