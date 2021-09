El caso del fallo de Rafael Carrascal: así opinan desde América, Tolima y Acolfutpro

Según trascendió, el volante de marca en la actualidad en Cerro Porteño de Paraguay deberá pagar una suma superior a los 400 millones de pesos y América no podrá inscribir jugadores en el próximo torneo.

Por ese motivo, este viernes, en programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ hablaron con el presidente del club ‘escarlata’, el abogado del Tolima, y el director ejecutivo de la Acolfutpro para explicar del ‘espinoso’ tema.

Cabe recordar que todo este lío se dio por la salida de Rafael Carrascal del Tolima hacia el América de Cali, en 2019.

Así hablaron las partes involucradas, sobre el caso Rafael Carrascal:

*Luis Serrano, abogado del Tolima

“La verdad no me gustó, pero es algo que nos enfrentamos, respetable pero no contento con la decisión tomada. Hay dos vertientes jurídicas, vamos a evaluar la situación con el doctor Camargo y miraremos que decisión tomará la institución como tal. La sanción cae sobre Rafael Carrascal pero solidariamente América tiene que responder. En principio tengo entendido, haciendo salvedad de lo que voy a decir, pero la sanción es solo para cuando vuelva a la liga colombiana. Era un contrato por tres años y faltaba año y medio, es una sanción de cuatro fecha o un poquito más, la verdad estoy muy triste con ese laudo”.

*Mauricio Romero, presidente del América

“Recibimos la noticia con absoluto respeto. La sanción se divide en dos partes, una parte económica y una parte deportiva. Frente a la parte económica, el pago de 460 millones, y en la parte deportiva, la imposibilidad de inscribir jugadores en el segundo periodo de la temporada 2022. Nosotros acatamos respetuosamente la decisión, cumpliremos con lo que nos corresponde”

“Estamos un poco en la línea del doctor Serrano, y es que el tendría que cumplir la sanción de esos 30 días a partir de que vuelva al país. Habría que mirar esa ventana si aplicaría para, en este caso, a nivel internacional o sería solo a nivel local”.

*Carlos González Puche, director ejecutivo de Acolfutpro

“El laudo, vi la parte resolutiva, no conozco el fundamento, me parece que las pretensiones del Tolima de más de dos millones, debe estar muy frustrado el señor Camargo, entonces pues para que lo que pretendía. Queda claro que el trabajador puede tomar determinaciones si quiere o no continuar en un club. Habrá que revisar la sanción de un mes a Carrascal. Todos van a quedar con el tema pendiente. Tolima no creo que haya quedado conforme y América va a defender lo de no poder inscribir”.