El caso Juan Fernando Quintero siguió abierto y se esperan decisiones en Junior

El caso de Juan Fernando Quintero agitó el ambiente desde el inicio de este viernes ante su posible decisión de marcharse del Junior de Barranquilla, hecho que trajo consigo una reunión de urgencia con Fuad Char, máximo accionista del club. Precisamente ese fue uno de los temas que se tocó en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', hace pocos minutos.

"'Juanfer solicitó rescindir su contrato con el Junior, él todavía sigue perteneciendo al Junior de Barranquilla, pero es cierto que el representante ya se comunicó con el equipo para rescindir el contrato. Fuad Char quiere hablar con 'Bolillo' Gómez para resarcir las asperezas, quiere mejorar la relación. Veo muy difícil que Fuad Char pueda hacer eso", dijo Fabio Poveda desde la capital del Atlántico, a toda la mesa de periodistas.

Ante eso, desde territorio el que hizo un aporte fue Juan José Buscalia quien afirmó que "yo tengo algunas versiones, desde anoche me comunique con alguien cercano al entorno de 'Juanfer, esto ya venía desde hace tiempo, además porque tiene una oferta del fútbol árabe y otra de Cruz Azul, gente que está sumado en llevárselo".

"El entorno de él creía que 'Bolillo' no había tenido la mayor de las relaciones con los jugadores de jerarquía en el equipo. El tema de Sebastián Viera, los jugadores de experiencia siempre tienen ofertas", agregó el periodista argentino.

En medio de la charla Fabio Poveda también habló de la clausula de Quintero Paniagua en el equipo 'rojiblanco', de que si llegaba alguna oferta buena que le beneficiara a ambos, se podría marchar del Junior.

"No está en el contrato, es un acuerdo verbal, no está en el contrato. pero sí hay una palaba de por medio de Fuad Char que si llegaba a 'Juanfer' una propuesta que a él le llamara la atención, él tenía la libertad de irse. Decidió ir con el máximo accionista para decirle que no quiere seguir en el Junior.

Por último, agregó la mesa de periodistas que "esta tarde hay reunión entre Fuad Char y 'Bolillo' sobre el tema de Juan Fernando Quintero".