El clásico entre Millonarios y Santa Fe acapara los 'flashes' en la fecha 17 del Fútbol colombiano

El técnico argentino Martín 'el Chapulín' Cardetti se juega parte de su credibilidad este domingo cuando su equipo, el Independiente Santa Fe, se enfrente al Millonarios en el clásico bogotano de la jornada 17 de la liga del Fútbol colombiano.

El 'cardenal' llega a este duelo en la undécima posición con 22 puntos, a dos del Atlético Bucaramanga, que es octavo y está consiguiendo el último de los cupos a los cuadrangulares semifinales, a falta de cuatro partidos para el cierre de la fase regular.

Al frente tendrá a Millonarios, cuyo rendimiento ha sido parejo a lo largo del campeonato y hoy es tercero con 32 puntos, con los que además ya está clasificado a la siguiente fase del torneo.

Cardetti tendrá que lidiar en este encuentro con la baja de los suspendidos Carlos 'la Roca' Sánchez, por acumulación de amarillas, y Juan Pedroza, Jerson Malagón y Kevin Mantilla, que deben cumplir aún fechas de sanción tras haber sido expulsados.

También tendrá que buscar un reemplazo para el lateral Dairon Mosquera, quien sufrió fractura de huesos faciales en el duelo de esta semana contra el Junior de la Copa Colombia.

Es por ello que el estratega argentino apelará a la fortaleza de jugadores con el goleador Wilson Morelo, el central José Ortiz o el centrocampista Harold Rivera, que viene mostrando un buen nivel en las últimas semanas.

Dos necesidades diferentes

Independiente Medellín, que necesita tres puntos para asegurar su clasificación a los cuadrangulares, visitará al Atlético Bucaramanga, que es octavo y necesita seguir sumando si quiere pasar de fase.

El 'poderoso', dirigido por el colombo-uruguayo Julio Comesaña, vive su mejor momento del semestre, pues en liga acumula ya seis partidos sin perder, de los cuales ganó tres y empató los tres restantes.

Se perfilan como titulares en este encuentro figuras como el central Andrés Cadavid, el centrocampista Andrés Ricaurte y el goleador Luciano Pons, quien vive también un momento destacado con el equipo rojo.

Bucaramanga, entre tanto, recuperará al centrocampista Sherman Cárdenas, que no jugó contra el Junior en el duelo que su equipo perdió el fin de semana pasado por suspensión.

A él se suma el veterano delantero Dayro Moreno, que se muestra como la figura más peligrosa en el ataque del conjunto 'leopardo'.

América de Cali, dirigido por Alexandre Guimaraes, se juega su última oportunidad de seguir vivo en su visita a Jaguares, pues los 'diablos rojos' tienen 19 puntos y ocupan el puesto 14.

Así se jugará la fecha 17 en la Liga Betplay

Sábado 23 de abril

Bucaramanga vs. Medellín (4:00 p.m.)

Atlético Nacional vs. Once Caldas (6:05 p.m.)

Unión Magdalena vs. Junior (8:10 p.m.)

Domingo 24 de abril

Envigado vs. Deportivo Pereira (11:00 a.m.)

Deportivo Cali vs. Águilas Doradas (2:00 p.m.)

Jaguares vs. América de Cali (4:05 p.m.)

Millonarios vs. Santa Fe (6:10 p.m.)

Alianza Petrolera vs. Tolima (8:15 p.m.)

Lunes 25 de abril

Cortuluá vs. La Equidad (4:00 p.m.)

Martes 26 de abril

Pasto vs. Patriotas (7:40 p.m.)

¿Cómo va la tabla de posiciones en la Liga Betplay?

Atlético Nacional es el equipo que lidera el fútbol colombiano con 33 puntos, seguido por Deportes Tolima y Millonarios, que tienen 32 unidades cada uno. Medellín es cuarto con 27 enteros, seguido de Junior con 26.