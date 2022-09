“El clásico fue muy bueno, desciframos con velocidad y con los goles de Andrés Gómez”

Millonarios se quedó con el clásico capitalino de la fecha 10 de la liga del fútbol colombiano 2022-II, tras derrotar 2-0 a Santa Fe, este sábado.

Por eso, en rueda de prensa, Alberto Gamero analizó lo que fue este compromiso en El Campín y hablo de más temas.

“La lectura que teníamos de Santa Fe en el medio campo es que teníamos una estructura espejo. Nos dimos cuenta que nos presionaban y luego nos jugaban hombre a hombre. Fue un partido que hay que reconocer que fue muy bueno, ellos también intentaron, y nosotros desciframos con velocidad, con Andrés Gómez y los dos goles, eso hace parte de los partidos”, afirmó de entrada.

Acá más declaraciones de Alberto Gamero:

*Juan Pablo Vargas y las molestias que tuvo

“Sintió una molestia, esperamos no sea de gravedad, no fue un todo, fuimos precavidos, él mismo dijo y pidió el cambio. Desde ayer venía con una molestia, se desinflamó los gemelos. Sintió en el posterior una pequeña molestia, aspiramos que no sea de muchos días, porque fuimos inteligentes al sacarlo”.

*José Cuenú está respondiendo

“Siempre que ha entrado ha respondido, serio, fuerte y en el hombre a hombre muchas veces gana. Ha evolucionado, y hoy me parece que tuvo más trámite a la hora de tener el balón, a medida que va jugando va tomándose confianza. Está él, también Vanegas y Moreno Paz”.

*El brillante presente de Andrés Gómez

“Es un muchacho que nosotros principalmente el cuerpo técnico estamos tratando a ese jugador como uno más, no como una joya. Acá se mima al jugador, pero con trabajo, dedicación, con humildad, y Gómez lo que hoy tiene es así. Está tranquilo, humilde, siempre le decimos que solo no va a triunfar, así le ayudamos a que sea un gran jugador, pero poco a poco. Tiene cosas por aprender, escuchar, mejorar, pero va bien”.

*Siempre hay cosas por mejorar

“Nosotros vemos videos, tenemos muchas cosas buenas, pero también cosas por mejorar, no me inclino que siempre mi equipo juega bien, yo siempre pienso es que mis jugadores evolucionan para jugar bien. Si ellos lo hacen, jugaremos bien”.

*Hay que pensar más allá del clásico

“Los clásicos todos los jugadores lo quieren jugar, los hinchas quieren ganarlos, pero esta semana nos metimos en la cabeza que así como hay que ganarle a Santa Fe, hay que ganarle a Tolima, a Nacional, a todos”.