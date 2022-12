El clásico Medellín vs. Nacional, principal atractivo de la fecha 6 en el fútbol colombiano

El Independiente Medellín sin su figura Adrián Arregui, recibe al Atlético Nacional que busca encaramarse en lo más alto de la tabla de posiciones. El otro clásico entre Deportivo Cali vs. Millonarios fue aplazado.

El técnico paraguayo Aldo Bobadilla del ‘poderoso de la montaña’ recibirá el sábado al ‘verdolaga’ en la sexta jornada de la liga colombiana, que llega en una semana complicada para el "DIM" que tendrá que viajar a argentina a buscar la clasificación al Grupo H de la Copa Libertadores.

El DIM necesita de un triunfo ante su más acérrimo rival para enderezar el rumbo en la liga, pues actualmente es decimosegundo en la tabla con siete puntos, productos de dos triunfos, un empate y dos derrotas.

Sin embargo, el estratega ‘guaraní’ tendrá que lidiar con el dilema de si utilizará la base del equipo que ha venido jugando en el comienzo de la temporada o si dará minutos a algunos juveniles que se han abierto un hueco en el banquillo rojo este año.

“Trataremos de recuperar al grupo de la mejor manera, vamos paso a paso y entraremos a analizar la situación frente a los duelos cruciales que se vienen”, dijo Bobadilla tras el triunfo 1-0 sobre Atlético Tucumán en el partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores.

La única baja confirmada del DIM es el argentino Adrián Arregui, expulsado el fin de semana anterior en el partido que los rojos perdieron 2-0 en su visita al América de Cali.

Entre tanto, el Atlético Nacional llega motivado al partido luego de haber clasificado a la segunda fase de la Copa Sudamericana al eliminar al Huracán, de Argentina.

Los dirigidos por Juan Carlos Osorio tendrán en este partido el reto de mostrar una mejor imagen que la dejada en algunos juegos del semestre, pues el equipo ha tenido muchas dificultades para completar 90 minutos de buen fútbol.

También buscarán el primer lugar, pues son segundos con 10 unidades, las mismas que el Deportivo Pasto, y para ello contarán con figuras como el volante Jarlan Barrera, el central argentino Diego Braghieri y el goleador Jefferson Duque.

El Junior de Barranquilla visitará el sábado al Deportes Tolima con la mirada puesta en salir del bache en el que está, pues no ganó sus últimos dos partidos y se ha alejado de los primeros cuatro puestos del torneo, que son los que disputarán las semifinales.

La principal novedad que tendrá el técnico colombo-uruguayo Julio Comesaña es la reaparición del extremo Edwuin Cetré, máximo goleador del Preolímpico Sub'23 de Colombia, y con el buscará batir al Tolima, que se prevé utilice una nómina mixta porque luego viajará a Brasil para enfrentar al Internacional en la Copa Libertadores.

El partido entre Deportivo Cali y Millonarios fue aplazado para el 18 de marzo por una petición de ambos equipos a la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) por los compromisos de Copa Sudamericana que tienen en estos días.

-Partidos de la sexta jornada del Torneo Apertura:

Sábado: Boyacá Chicó vs. Deportivo Pereira, Independiente Medellín vs. Atlético Nacional y Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla.

Domingo: La Equidad vs. Cúcuta Deportivo, Atlético Bucaramanga vs. Rionegro y Once Caldas vs. Patriotas.

Lunes: Jaguares de Córdoba vs. Alianza Petrolera.

