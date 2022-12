El clásico, por el descenso, fue para Jaguares: 2-1 contra Tigres

El conjunto de Montería hizo respetar su casa al remontarle con anotaciones de Mezú y Carrillo, a un conjunto cundinamarqués que está en la última casilla de la tabla del descenso.

Jaguares se impuso por 2-1 contra Tigres En la décima fecha de la Liga Águila, la de clásicos, Jaguares y Tigres se encontraron para llevar un duelo aparte y quitarse puntos vitales que pueden ser importantes a la hora de definir, a fin de año, quién baja a la B.

La necesidad se notó desde el pitazo inicial, ambas escuadras intentaron hacerse a la pelota para conseguir lo más rápido posible abrir el marcador.

Tigres lo logró a los 14 minutos a través de Diego Gómez, quien aprovechó una habilitación perfecta para definir con su derecha el 0-1 a favor de la visita.

Pero la alegría para los dirigidos por John Bodmer no duró mucho, ya que, al 19’, Juan José Mezú se sacó al rival con una gran jugada individual que finalizó con un disparo de media distancia para vencer la humanidad del arquero César Giraldo.

Los de Montería no bajaron los brazos e intentaron en varias oportunidades ampliar el resultado, hasta que a los 61 minutos Mezú, de nuevo, probó desde afuera del área y esta vez Giraldo dejó el rebote y César Carrillo capitalizó el error del cancerbero visitante para decretar el 2-1 final.

Gracias a esta victoria, Jaguares llegó a 14 puntos y está en la cuarta casilla, mientras que Tigres está en la posición 13 y cuenta con 10 unidades. En el descenso, los de Cundinamarca son últimos con 87 y los de Monería penúltimos, 90.

En la jornada 11, dentro de dos semanas, se jugará Once Caldas vs. Jaguares y Tigres vs. Junior.

Ficha técnica:

Jaguares: Wílder Mosquera, Wílmer Díaz, Elvis González, Ramón Córdoba, Juan Zuluaga, Cristian Restrepo (David Contreras, 81’), Juan José Mezú, César Carrillo, Kevin Londoño, Jesús Arrieta (Eber Díaz, 59’) y Ray Vanegas (Harold Rivera, 79’). DT: Hubert Bodhert

Tigres: César Giraldo, Santiago Roa, Alejandro Uribe, Jorge Lozano, Jonathan garay, Ángel Bonilla (Jhan Carlos Valencia, 70’), Ómar Rodríguez, Elkin Barrera, Miguel Pérez, Wilson (Fabián Mosquera, 46’) y y Diego Gómez (Wilson Carpintero, 80'). DT: John Bodmer.

Goles:

Jaguares: Mezú (19’) y Carrillo (62’)

Tigres: Gómez (16’)

Amarillas:

Jaguares: Vanegas (45’+2’)

Rojas:

Tigres: Uribe (70’)

Estadio: Jaraguay

Árbitro: Mario Herrera.