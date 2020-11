El coronavirus en el fútbol colombiano, el otro rival a vencer en tiempo de definiciones

La amenaza del coronavirus en el país no ha desaparecido y eso se puede ver en las cifras que entrega a diario el Ministerio de Salud sobre el aumento de los casos a lo largo y ancho del territorio nacional.

El fútbol no es ajeno a esta situación y en los últimos días varios equipos han reportado no uno, ni dos positivos en sus planteles, sino cuatro, cinco y hasta más de 10, como en los casos de Patriotas y Once Caldas , con 17 y 11 casos, respectivamente.

El más reciente en informar sobre contagiados en su plantilla fue Atlético Nacional , este miércoles, con nueve positivos, todos en buen estado de salud, asintomáticos y en aislamiento preventivo.

Carlos Mario Zuluaga, presidente de La Equidad, confirmó el pasado martes, en diálogo con ‘Blog Deportivo’, confirmó que en el cuadro ‘asegurador’ hay cuatro positivos confirmados.

América , en tanto, confirmó un positivo asintomático, el sábado 21 de noviembre, unas horas antes del juego frente a Nacional, en la ida de los cuartos de final de la liga colombiana.

Así, esto podría poner en riesgo el normal desarrollo tanto de las finales, como de la liguilla, pues no solo los equipos están expuestos a la infección, sino también las familias y la comunidad.

Casos de coronavirus reportadas por los clubes

Atlético Nacional: Nueve jugadores.

La Equidad: Cuatro jugadores.

Patriotas: 17 (14 jugadores y 3 del cuerpo técnico).

Once Caldas: 11 (8 jugadores y 3 del cuerpo técnico).