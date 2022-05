"El dueño de Águilas Doradas cogió a madrazos a nuestro jefe de seguridad": polémica en la fecha 19

Una nueva polémica se vio en el fútbol colombiano, y esta vez fue en Envigado contra Águilas Doradas, cuando el segundo tiempo se vio demorado por el ingreso de Fernando Salazar, máximo accionista del cuadro de Rionegro.

Por eso, en rueda de prensa, Alberto Suárez, técnico del elenco naranja dio detalles de lo que pasó en el estadio Polideportivo Sur.

“Me parece que eso no puede pasar, después me di cuenta que es el dueño de Águilas, sale a tratar como cualquier persona maleducada a todo el mundo. No les puedo decir lo que dijo porque me da pena con la teleaudiencia”, afirmó de entrada.

Luego, Suárez mencionó que Salazar uso groserías contra el jefe de seguridad del club, quien no lo dejó pasar a la cancha a reclamarle al juez central Éder Vergara.

“No lo conocía, pero tenía la referencia de muchas veces que lo ha hecho, y más allá de que sea dueño del equipo, él no tiene porque estar tratando mal a la gente, fue irrespetuoso. Iba a agredir a uno de los de logística porque no lo dejaba entrar a reclamarle al árbitro no sé qué cosa, y cogió a madrazos a nuestro jefe de seguridad”, finalizó.

¿Cuál es el próximo partido de Envigado y Águila Doradas en la Liga Betplay 2022-I?

El cuadro naranja visitará al Deportes Tolima, el domingo 15 de mayo, en la última fecha del todos contra todos del fútbol colombiano. Por su parte, los de Rionegro recibirán a Cortuluá, ese mismo día, aún con horas por confirmar.