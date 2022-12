El 'embajador' cazó al 'leopardo': triunfo de Millonarios por 1-2 contra Bucaramanga, en Liga Águila

El equipo albiazul hizo gala de jerarquía y efectividad para lograr una ajustada victoria en la tercera fecha del campeonato colombiano. Seis puntos de nueve para los de Jorge Luis Pinto.

Este sábado, Millonarios fue contundente y derrotó 1-2 a Atlético Bucaramanga, en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Liga Águila II-2019, disputado en el Estadio Alfonso López.

Tal y como sucedió en la jornada pasada, con Once Caldas , el cuadro capitalino logró los tres puntos en un partido no exento de sufrimiento. Los azules no mostraron su mejor rendimiento, pero en los instantes menos esperados, la calidad individual inclinó el cotejo para el visitante.

En la primera mitad, se vio mucho más cómodo al equipo local, el cual era 'punzante' en ataque y presionaba constantemente la salida 'embajadora'. Desde muy temprano (minuto 3) avisaron los 'búcaros', con un remate de John Pérez que se fue rozando el palo derecho del portero Jefferson Martínez.

Al 18', el 'guardián' del arco capitalino sería figura con una doble atajada al propio Pérez y al defensa Camilo Mancilla. A los jugadores del azul se les veía nerviosos, con un juego impreciso y previsible en ataque, así como una defensa bastante vulnerable.

Pese a ello, cabe decir que ambas escuadras mostraron dificultades para asociarse en campo rival, debido a la falta de espacios, y sus llegadas fueron por remates desde afuera del área. En Millonarios, Felipe Banguero y David Macalister Silva avisaron por dicha vía, al 13' y al 44' respectivamente.

En la segunda mitad, Fabián González Lasso tuva una chance clarísima para el visitante, con un tiro suyo que alcanzó a desviar levemente el portero Christian Vargas, antes de que la pelota chocara contra el poste izquierdo.

Aun así, esa llegada sería engañosa, ya que el protagonista de la segunda mitad fue el portero 'embajador', atajándole dos remates 'envenenados' a Sergio Romero (al 54' y al 60').

Tras el 'show' del guardameta Jefferson Martínez, llegó el primer gol de Millonarios. Al minuto 62', Juan David Pérez le cedió el esférico a David Macalister Silva, quien desde la media luna del área desenfundó un colocado derechazo que batió al guardameta Christian Vargas.

Pese al golpe, Bucaramanga reaccionaría y seguiría buscando. Al 75', una comprometida entrega hacia atrás de Felipe Jaramillo y una efectiva presión de Sergio 'Tiburón' Romero terminaron en una letal pérdida de Deivy Balanta. Romero le dio la pelota a Yuber Asprilla, quien quedó mano a mano con Martínez y no falló, partido 1-1.

Solo un minuto le duraría la alegría al conjunto local, ya que Andrés Román, en lo que se debatirá si fue un remate defectuoso o un potente 'buscapié', terminó dejándole el balón servido a Cristian 'Chicho' Arango, que con un estético taco envió el balón al fondo de la red. Partido 1-2 para el visitante.

Los minutos finales serían con un 'leopardo' inquietando constantemente el área adversaria y un conjunto 'embajador' agazapado y salvaguardando los tres puntos.

Con esta victoria, los de Jorge Luis Pinto llegan a seis puntos de nueve posibles. Ahora, los espera Jaguares en la siguiente fecha a disputarse el próximo sábado. Bucaramanga, por su parte, sigue estancado con solo un punto y deberá buscar la recuperación contra Deportivo Pasto.

Ficha técnica:





