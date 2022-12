"El equipo todavía no está como lo queremos": Hernán Torres

El técnico de América de Cali habló este sábado, en rueda de prensa, sobre el rendimiento de los ‘escarlatas’ en su debut frente a Rionegro Águilas, en el que empataron 0-0 en casa.

“Estamos últimos en el promedio, hay que recuperar estos puntos, ya lo hablamos con el grupo”, respondió Torres luego del resultado de la primera fecha en la Liga Águila.

Publicidad

El estratega tolimense reconoció que mejoraron respecto a la pretemporada; sin embargo: “en el partido teníamos la pelota pero no profundizamos", expresó acerca del rendimiento del equipo en el Pascual Guerrero.

Durante los 90 minutos, los ‘diablos rojos’ tuvieron varias oportunidades de gol pero no aprovecharon los espacios que generó Rionegro, así lo expresó el diestrador: “en el primer tiempo teníamos la pelota pero no hacíamos daño. No cambiábamos de ritmo, jugábamos lento y dejábamos armar al rival. En el segundo tiempo mejoramos pero el equipo todavía no está como lo queremos. Creamos opciones y no entró el balón. Eso es el fútbol”.

El resultado de la fecha mantiene al América en posiciones de descenso, pero con ansias de ganar el próximo partido contra el Tolima, este martes a las 8:00 p.m., para empezar a sumar los puntos que les traerá tranquilidad.