“El equipo tuvo una actuación redonda, me voy contento”: Julio Comesaña

El entrenador del Junior destacó la importancia del triunfo y la actitud de los futbolistas durante el 2-0 frente al Medellín.

En el estadio Metropolitano, el club barranquillero logró su tercera victoria de la temporada al superar al 'poderoso de la montaña', con goles de James Sánchez y el delantero Roberto Ovelar.

“Rescato el triunfo, era de vital importancia porque faltaba ganar y mantener el arco en cero. El equipo tuvo una actuación redonda, hizo un juego vibrante, intenso y con rapidez. Me voy contento por los jugadores”, aseguró Comesaña en la conferencia de prensa, luego de la victoria.

“Hubo un gran trabajo de Balanta y Pérez esta noche, los laterales estuvieron formidables, con mucha seguridad”, añadió el entrenador del club barranquillero.

Sobre la continuidad en la titular de los defensas David Murillo y German Gutiérrez, Comesaña afirmó: “Un entrenador no saca a nadie, los jugadores se sacan solos y si no rinden, hay que buscar soluciones. Voy a seguir lo que he estado haciendo, nadie tiene la puerta cerrada”.

El entrenador del club tiburón también habló del partido de James Sánchez: “Cuando empezó el partido el empezó a meter diagonales y empezó a mostrar otras cosas que tenía guardadas. Esas son cosas que le satisfacen a un entrenador”.