El error gigante del árbitro Jhon Hinestroza, en el partido entre América y Deportes Tolima

¡TREMENDO LIO!

El que tiene John Hinestroza pues NO ha podido demostrar porque en el partido @AmericadeCali vs @cdtolima amonesto al jugador William Parra del Tolima dos veces y NO LO EXPULSÓ, una al minuto 82,20 y la otra al 83,48 ¿Además del Intocable quien más debe responder? pic.twitter.com/PAqfZDuGPH