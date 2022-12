El estadio Manuel Murillo Toro, buena plaza para el Huila: 1-0 venció a Junior

El conjunto ‘opita’ sumó su segunda victoria en al Liga Águila y fue otra vez en el escenario deportivo de Ibagué, que es por estos días su casa. Andrés Felipe Correa selló la victoria. Las acciones de gol en este duelo de la cuarta fecha fueron para el Junior, pero no estuvo claro en definición en los últimos metros para vulnerar la portería. Desde el minuto uno avisó con Luis Díaz, quien no midió su fuerza y mandó el balón a la tribuna norte del estadio de Ibagué.

A los 18 minutos, el uruguayo Matías Mier tuvo un mano a mano con el arquero Geovanni Banguera, pero decidió mal y su remate se fue al cuerpo del cancerbero. Otra vez Mier, al 21’, aunque en esa ocasión fue con su cabeza, el disparo hizo estirar a Banguera para poder hacerse a la pelota. Pero como el que no hace los goles… A los 25 minutos, Carlos Ramírez cobró un tiro libre y apareció Andrés Felipe Correa, exjugador del Junior, para cabecear la redonda y vencer al guardameta José Luis Chunga. En la parte complementaria siguió insistiendo el conjunto local, la más clara fue a los 74’, cuando Jarlan Barrera probó desde afuera del área y por poco al arquero Banguera se le escapa el útil. Lea acá: DT del Bayern Múnich: "James Rodríguez sabe que si no juega no es castigo por su rendimiento" El próximo fin de semana, por la quinta jornada de la Liga Águila, Huila visitará a Once Caldas y Junior, que tiene un partido menos, recibirá a Boyacá Chicó. Ficha técnica: