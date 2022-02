El exjugador Fernando Fiorillo le ganó una demanda al Junior y tiene otra contra el Medellín

Este viernes 18 de febrero, el exjugador Fernando Fiorillo, de paso por Junior de Barranquilla, Independiente Medellín y el Atlético Bucaramanga, reveló que, efectivamente, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla confirmó que los 'tiburones' deberán pagarle los aportes de seguridad social y pensión que no fueron pagados cuando jugaba allí.

Pero no es el único equipo implicado en esa situación. Fiorillo expresó que también se encuentra en la misma situación con Independiente Medellín, donde jugó durante un año, lo que representan 52 semanas de pensión para él, aunque por tema de pandemia no ha logrado avanzar este proceso. Eso sí, se deberá estar atento a la resolución del caso.

Le ha ganado una demanda a Junior de Barranquilla, por evadir el tema de las cuotas pensionales, ¿verdad?

"Si, pues yo estuve durante nueve años en Junior, de todas maneras siempre ha habido disposición a que una persona encuentre la solución, y buscar eso precisamente, que arreglemos las cosas, que podamos seguir adelante."

¿Usted tiene derecho a pensión?

"Afortunadamente, yo tengo derecho a pensión, me retiré, soy docente universitario hace 29 años, y también trabajo en un hospital de Barranquilla, yo tengo las semanas para poder pensionarme. Tengo 64 años. Todavía puedo seguir trabajando, eso no hay ningún problema, pero de todas formas la disposición con Junior es de llegar y hacer las cosas como deben ser, estoy a la espera de que se cumpla todo y podamos estar tranquilos todos."

¿Está esperando es que Junior le pague esas semanas para subir el promedio pensional?

"Lógicamente, es lo que uno espera en una situación de este nivel que pueda tener y continuar con el estilo de vida que uno tiene."

¿Cuál es el Junior que usted más recuerda?

"Jugué en Junior desde el 76' hasta el 81', en el 82' me fui a Independiente Medellín, regresé en el 83' y ahí estuve hasta el 85', jugué nueve años, pero también Medellín tiene la misma situación, yo tengo una contra el Medellín, pero por la pandemia no ha avanzado. Fueron 52 semanas. Yo estuve en los dos primeros campeonatos de Junior, todos decían que ese equipo merecía ser campeón pero no lo fue o el del año 83'. Eso sí, tenemos el récord de la delantera más goleadora del Junior con 103 goles en una temporada."

