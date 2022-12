El ‘Fair Play Financiero’ se toma el fútbol colombiano; Dimayor confirmó su implementación

El modelo busca ayudar a manejar la economía de los clubes para así poder mejorar el fútbol de nuestro país.

Este viernes, la Dimayor informó que el próximo año se implementará el modelo de ‘Fair Play Financiero’ en el fútbol colombiano con el objetivo de mejorar la economía de los clubes.

“La implementación del ‘Fair Play Financiero’ fomenta el gasto responsable al interior del fútbol, buscando el beneficio de los clubes a mediano y largo plazo, protegiendo la viabilidad y sostenibilidad financiera de los equipos”, explicó la Dimayor en comunicado.

“Uno de los pilares fundamentales es el cumplimiento en la operación basada en sus propios ingresos, lo que significa que los clubes no podrán gastar más de lo que ingresan y debe prevalecer el punto de equilibrio entre ingresos y gastos”, agregó.

Según la Dimayor, los tres objetivos de este nuevo modelo serán la reducción de la deuda y mejoramiento de la solvencia económica, alcanzar el punto de equilibrio entre ingresos y gastos y el control de los presupuestos ejecutados y proyectados.

“Con estas exigencias los clubes deberán demostrar que no tienen deudas pendientes con otros equipos, que no presentan deudas con empleados o jugadores y deberán demostrar que no presentan deudas con las autoridades tributarias”, explicó el organismo regulador del fútbol colombiano.

El moldeo de ‘Fair Play Financiero’ que implementará la Dimayor, se basará en el aplicado por la Liga de España.

