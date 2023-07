El fútbol colombiano no para y este fin de semana se jugará la tercera fecha de la Liga II-2023

Atlético Nacional y Deportivo Pereira buscarán la victoria en esta tercera jornada de la liga colombiana y así mejorar las sensaciones previas a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, que se disputará la próxima semana.

Atlético Nacional, que viene de conseguir un meritorio triunfo en Copa Colombia sobre el América de Cali por 1-3, se enfrentará este sábado a Jaguares, que volvió a sumar los tres puntos contra Boyacá Chicó, el pasado lunes para acercarse a la permanencia.

Por su parte, un Deportivo Pereira que comenzó el torneo Clausura con malas sensaciones, pero que está yendo a más tras su gran actuación frente a Millonarios en la segunda fecha y su victoria en Copa Colombia se enfrentará al Atlético Huila el domingo, que mejoró claramente con las incorporaciones que llevó a cabo en el mercado.

Atlético Nacional celebra su gol contra América de Cali, en la Copa Colombia 2023 Twitter Oficial de Atlético Nacional

Tanto Atlético Nacional como Deportivo Pereira podrían dejar sin minutos a jugadores importantes pensando en la máxima competición continental.

DEPORTES TOLIMA-ÁGUILAS DORADAS ABRIRÁ LA JORNADA EL SÁBADO

Tras la derrota frente a La Equidad en Copa Colombia, Águilas Doradas buscará reencontrarse con el juego de la primera jornada contra Junior en un campo muy complicado como es el del Deportes Tolima, que ya demostró frente a Once Caldas que será muy difícil de vencer como local.

La jornada de sábado continuará con un equipo que se encuentra inmerso en un bache ofensivo, que no es otro que Millonarios. El equipo de la capital buscará inaugurar su casillero de goles en liga tras dos partidos en los que no marcó y tuvo muchas dificultades para disparar a portería contraria.

El rival de los bogotanos será Alianza Petrolera, que tiene como objetivo igualar el meritorio sexto puesto que consiguió en el torneo de Apertura con una plantilla sin muchos cambios.

DEPORTIVO PASTO QUIERE FRENAR EL OPTIMISMO DE AMÉRICA DE CALI

El único encuentro el domingo, además del Huila-Pereira, será el de uno de los favoritos a hacer cosas importantes en el torneo de Clausura: América de Cali.

Aunque es cierto que todavía es pronto para evaluar el nivel del equipo de Lucas González porque en la segunda jornada se suspendió su partido y cayó en Copa Colombia ante Atlético Nacional, no tendrá un partido fácil ante Deportivo Pasto, que suma dos empates y que es un equipo que vende cara su derrota.

TRES PARTIDOS EL LUNES Y UNO EL MIÉRCOLES

La extensa jornada del lunes tendrá como partido principal al líder de la liga, Atlético Bucaramanga, que buscará su tercer triunfo consecutivo frente a Junior, único equipo que ha perdido los dos partidos disputados y que tiene graves problemas en su juego.

Los otros dos partidos serán entre equipos que aún no han conseguido ganar: Envigado se enfrentará a Unión Magdalena en un choque por la zona baja de la tabla; y Boyacá Chicó hará lo propio frente a La Equidad, dos de los equipos revelaciones el pasado torneo que quieren volver al mismo nivel.

La jornada la cerrará el miércoles con el encuentro entre Santa Fe e Independiente de Medellín, dos conjuntos que permanecen invictos.

Partidos de la tercera jornada de la liga colombiana:

29 de julio:

Deportes Tolima vs. Águilas Doradas

Alianza Petrolera vs. Millonarios

Atlético Nacional vs. Jaguares.

30 de julio:

América de Cali vs. Deportivo Pasto

Atlético Huila vs. Deportivo Pereira.

31 de julio:

Envigado vs. Unión Magdalena

Boyacá Chicó vs. La Equidad

Junior vs. Atlético Bucaramanga

2 de agosto:

Santa Fe vs. Independiente de Medellín.