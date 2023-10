El Huila rechazó lo hecho por el recogebolas y pidió “perdón” a La Equidad

En las recientes horas el fútbol colombiano fue tema a nivel internacional, por un hecho polémico con un recogebolas del Huila como protagonista, quien lanzó una pelota a la cancha, en los últimos minutos, y frenó un ataque prometedor de La Equidad.

Por eso, este mismo martes, el club ‘opita’ se pronunció en sus redes sociales y se refirió a lo ocurrido, rechazando lo que pasó y de paso pidiendo perdón al equipo rival.

“El presidente y demás miembros de la Junta Directiva del Club Deportivo Atlético Huila manifiestan a la opinión pública en general, el rechazo por el hecho ocurrido durante el desarrollo del partido Atlético Huila vs La Equidad en cuanto al comportamiento del recogebolas, el cual no corresponde ni se alinea con los valores que profesa esta institución”, se lee de entrada en el comunicado publicado en redes sociales.

Luego, escribieron que “tomaremos las medidas pertinentes para que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar y pedimos disculpas al Club Deportivo La Equidad Seguros por el impase presentado”.

Y para terminar, señalaron que “en el club siempre hemos trabajado con el respeto y honestidad que caracterizan todas nuestras actuaciones”.

En La Equidad hubo malestar por lo ocurrido, y de inmediato los jugadores protestaron por lo sucedido, porque era un ataque prometedor, en los últimos minutos, que pudo significar el triunfo del elenco bogotano.

El árbitro del compromiso, Jhon Alexander Ospina, expulsó al recogebolas, quien se retiró entre algunas sonrisas, tras lo hecho.

Acá el comunicado del Huila:

Ahora, se espera que en las próximas horas, la Dimayor se pronuncie frente a esto, ya que podría existir alguna sanción para el Atlético Huila por lo ocurrido, y que generó polémica no solo en nuestro país, ya que fue tema a nivel internacional.

En redes sociales desde la noche de lunes fue tendencia lo ocurrido en este duelo, y como siempre, hubo opiniones divididas frente a lo ocurrido, aunque la mayoría rechazó lo ocurrido.

Cabe recordar que el Atlético Huila lucha por no descender, pero está comprometido en esta tabla y se acerca el final del ‘todos contra todos’, por lo que los recientes resultados no ayudan mucho a su situación.

En la noche de lunes, los ‘opitas’ empataron 1-1 contra La Equidad, en el estadio Guillermo Plazas Alcid, en Neiva.