El ‘Indio’ Ramírez: "Llegaron varias ofertas, pero Osorio quería contar conmigo y decidí quedarme”

El volante colombiano afirmó que varios equipos estuvieron interesados en él. pero que Juan Carlos Osorio lo convenció de quedarse en el club ‘verdolaga’.

Juan Pablo el ‘indio’ Ramírez habló este martes en rueda de prensa previo al partido que disputará Atlético Nacional contra Independiente Santa Fe, por la ida de los octavos de final de la Copa Águila 2019.

El nacido en Rionegro (Antioquia) comentó que, aunque llegaron varias ofertas, el técnico colombiano Juan Carlos Osorio lo persuadió para que se quedara de verde y blanco.

“Por ahí llegaron varias ofertas, cuando llegue hablé con el profe (Osorio) y me reiteró que quería contar conmigo en el equipo. Yo tengo que agradecerle mucho a él y a esta institución: le dije que contará conmigo, que yo me iba a quedar. Él fue el que me trajo hace 4 años a Nacional y espero dar lo mejor de mí dentro de la cancha”.

Asimismo, Ramírez Velásquez habló del futuro que le depara al equipo de cara a los dos torneos locales que jugará Nacional este semestre.

"Yo creo que queremos ir a un torneo internacional donde Nacional tiene que estar siempre, pero bueno, el objetivo siempre es pensar en Liga e igual meternos a los ocho y quedar campeones. Nuestro objetivo es quedar campeones de los dos torneos”, finalizó el 'Indio'.

Cabe recordar que el partido entre Nacional y Santa Fe se jugará este miércoles, en el Atanasio Girardot a las 7:30 pm, y será transmitido por televisión cerrada.

Con reportería de Lina Tobón/ Deportes Noticias Caracol.