El jugador extranjero que recibió el ultimátum en Junior y no seguiría en el equipo

En Junior de Barranquilla ultiman detalles para armar una nómina mejorada, con relación a la que encaró la Liga I 2022 del fútbol colombiano y por esa razón los dirigentes están en la búsqueda de un defensor central extranjero, que fue solicitado por el entrenador Juan Cruz Real.

Y ante esa situación, el equipo barranquillero deberá prescindir de los servicios de uno de los jugadores foráneos que tiene en la actual plantilla. El argentino Iván Rossi acaba de llegar al club, el venezolano Luis González fue renovado en su contrato y el uruguayo Sebastián Viera es inamovible. Así las cosas, el que se debería marchar es Fabián Sambueza, de confirmarse la llegada del defensor proveniente del exterior.

De eso precisamente habló en rueda de prensa el profesor Cruz Real, quien dijo que "es un tema lo de Sambueza. No podemos inscribir más de 4 extranjeros, eso yo ya lo he hablado con Fabián. Hasta que no se termine de redondear todo no quisiera hablarlo mucho. La idea es traer un defensor de afuera y Sambueza lo sabe, ya yo tuve charlas con él, pero esperaré que se desarrollen los hechos para tomar una decisión”.

En las declaraciones reproducidas por 'El Heraldo', el DT de Junior siguió y agregó que "no contemplé la salida de Sambueza, sino la lista de extranjeros, que es distinto. Hasta que el libro de pases esté abierto, no solo en Colombia, sino en cualquier otro país, puede pasar cualquier cosa. Sí es verdad que cuando un jugador actúa en un partido en la Liga, sea tenido en cuenta no, se debe quedar en el equipo. Los futbolistas que están son los que conforman el plantel, más los que van a llegar. Siempre buscamos lo mejor para el equipo".

Las altas de Junior para la Liga Betplay II 2022

El defensor César Haydar, viejo conocido de Junior, y los volantes Iván Rossi y Nelson Deossa son los jugadores nuevos del equipo barranquillero para el segundo semestre de 2022.