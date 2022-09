El líder Millonarios recibe al América, en el clásico de la fecha del fútbol colombiano 2022-II

El América de Cali , dirigido por el costarricense Alexandre Guimaraes, se juega sus opciones en la jornada 14 de la liga colombiana en la casa del líder Millonarios , al que visita con la consigna de llevarse tres puntos que lo afiancen entre los ocho mejores, que clasifican a los cuadrangulares semifinales.

Los Diablos Rojos son quintos con 21 unidades, seis menos que su rival del sábado que ha dominado de principio a fin el campeonato y está mostrando su mejor fútbol en años.

El equipo de Guimaraes viene de igualar 0-0 ante el Deportes Tolima en la jornada 13, un duelo tras el cual el estratega tico valoró el crecimiento de un equipo al que le costó mucho agarrar ritmo en el inicio del semestre.

"Estamos a mitad de camino de lo que queremos y hemos ido evolucionando en cada faceta de juego. Es muy esperanzador para lo que viene", expresó.

Las principales ausencias del América para este partido son la del jugador español Iago Falque, lesionado, y el portero Joel Graterol, que está con la selección venezolana, pero el equipo tendrá al resto de sus figuras, entre las que aparecen el goleador Adrián Ramos, el delantero Juan David Pérez y el centrocampista Carlos Sierra.

Millonarios, entre tanto, tendrá que lidiar con las bajas del portero Álvaro Montero y del central Andrés Llinás, que están con la selección colombiana, y con la del defensor Juan Pablo Vargas, convocado por Costa Rica para esta fecha FIFA.

UN EQUIPO NECESITADO

Uno de los equipos que llega necesitado a la jornada 14 es el Junior de Barranquilla, que visitará el domingo al Alianza Petrolera con la necesidad de llevarse tres puntos que lo metan en la pelea por un puesto en los cuadrangulares semifinales.

Los dirigidos por el colombo-uruguayo Julio Comesaña ocupan el puesto 14 con 15 puntos, cuatro menos que el Deportivo Pereira que es octavo.

El Tiburón viene de caer 0-1 con Millonarios y 2-1 con el Deportivo Pasto, por lo que necesita un triunfo para mantener vivas sus esperanzas.

Comesaña espera que jugadores como el veterano Carlos Bacca, el venezolano Luis 'Cariaco' González o el argentino Fabián Sambueza suban su nivel para que el equipo logre arañar puntos que le permitan soñar con un nuevo título del fútbol colombiano.

DAYRO PONE A SOÑAR AL BUCARAMANGA

El veterano Dayro Moreno tiene soñando al Atlético Bucaramanga con la clasificación. Sin embargo, para lograr ese objetivo tendrá que vencer este sábado al Once Caldas, el equipo del que es ídolo y en el que, incluso, ha confesado que se quiere retirar.

El Bucaramanga actualmente el undécimo puesto con 17 puntos, mientras que el Once Caldas es sexto con 21.

El Blanco Blanco, dirigido por Diego Corredor, está bien acomodado en la tabla pero viene mostrando un nivel muy flojo, razón por la cual fue silbado por sus aficionados esta semana a pesar de haber derrotado 1-0 al Envigado.

En otros duelos de la jornada, el escolta de Millonarios, Unión Magdalena, recibirá el domingo al Independiente Santa Fe; el Envigado jugará ese día ante el Independiente Medellín, y el subcampeón Deportes Tolima será juez del Deportivo Pereira.

La jornada continuará el lunes con los partidos Deportivo Cali-La Equidad, Atlético Nacional-Patriotas y Jaguares-Águilas Doradas, y culminará el martes con el encuentro Deportivo Pasto-Cortuluá.

. Partidos de la fecha 14 de la liga colombiana:

Sábado 24 de septiembre: Atlético Bucaramanga vs. Once Caldas (2:00 p.m.) y Millonarios-América de Cali (4:30 p.m.).

Domingo 25 de septiembre: Envigado vs. Independiente Medellín (2:00 p.m.), Unión Magdalena vs. Independiente Santa Fe (4:05 p.m.), Alianza Petrolera vs. Junior 6:10 p.m.) y Deportes Tolima vs. Deportivo Pereira 8:15 p.m.).

Lunes 26 de septiembre: Deportivo Cali vs. La Equidad (4:00 p.m.), Jaguares vs. Águilas Doradas 6:00 p.m.) y Atlético Nacional vs. Patriotas (8:05 p.m.).

Martes 27 de septiembre: Deportivo Pasto vs. Cortuluá (7:00 p.m.).