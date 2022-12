El lindo gesto de James Sánchez con un hincha del Junior de Barranquilla

El conjunto barranquillero volvió a sumar de a tres en la Liga y el mediocampista se ganó el corazón de un pequeño hincha 'tiburón'.

En la victoria 3-1 del Junior contra La Equidad, un joven seguidor del volante James Sánchez le dedicó una pancarta mostrándole su apoyo, por lo que el jugador decidió cumplirle el deseo y regalarle su camiseta.

¡LO HIZO FELIZ😍👏🏽! Se jugaba el partido entre Junior y Equidad en Barranquilla🇨🇴, un niño hincha de Junior tenía una pancarta en la que le pedía la camiseta a James Sánchez por su cumpleaños, el jugador se la da y el niño rompe en llanto de felicidad. #LoLindoDelFútbol❤️ pic.twitter.com/J5pBmnGqJ9 — Actual Fútbol (@ActualFutbol) September 23, 2018



El niño, emocionado por el regalo recibido, rompió en llanto de felicidad en las gradas del estadio Metropolitano junto a su padre.

Como mostraba el cartel, el pequeño estaba de cumpleaños y quería como regalo recibir la camiseta de su jugador favorito, el número 6 del Junior de Barranquilla.

En el entretiempo del partido entre barranquilleros y 'capitalinos', el volate se acercó a la tribuna y tuvo el bonito gesto con su pequeño fanático.

''La alegría del niño no tiene precio'', comentó el jugador luego del partido. ''Tuve la fortuna de ver su pancarta, ver que me llamaba durante los himnos. Ellos son nuestro futuro. Como él, yo también venía a ver a mis ídolos acá, por eso me conmovió mucho''.