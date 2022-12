El máximo accionista de Patriotas y sus denuncias por los contratos de la televisión internacional

César Guzmán, presidente de Patriotas, habló con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre las inconsistencias que encontró en las empresas que adquirieron los derechos de televisión internacional del fútbol colombiano.

"En una lectura que hice encontré que faltaban muchas cosas por conocer de esas compañías. Me tomé la tarea de indagar por ellas y me di cuenta que una de esas compañías estaba inactiva en el estado de La Florida. Sin embargo, al día siguiente la activaron".

Así detalló este martes el dirigente César Guzmán sobre algunos datos que recopiló y que lo llevaron a realizar un derecho de petición a Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, con respecto a las empresas que adquirieron los derechos internacionales de televisión, de los juegos del torneo profesional colombiano.

"James Rodríguez se encuentra en un callejón sin salida en el Real Madrid"

"La verdad es que al momento no he tenido respuesta (del derecho de petición), yo he estado haciendo preguntas, tengo inquietudes de esos contratos, inquietudes y tengo un interés particular por mi patrimonio, el patrimonio de mis hijos, de mi familia y al final eso puede afectar mi bolsillo", indicó Guzmán, en entrevista con 'Blu Radio'.

Las últimas fotos de Cindy Álvarez, que causaron sensación en las redes sociales

El máximo accionista de Patriotas de Boyacá agregó que habló vía telefónica con Vélez en la mañana de este martes. "Yo le dije al presidente (de la Dimayor) que lo único que esperaba es que me dieran un par de cachetadas y que lleguen los recursos para los equipos", dijo el abogado.

Madre de Cristiano, hospitalizada tras sufrir un derrame cerebral, aseguran en Portugal

Guzmán también se refirió a otro tema coyuntural y afirmó que "inicialmente habíamos autorizado en la asamblea que el contrato (de televisión internacional) fuera por diez años, pero apareció por once. Él (Vélez) dijo que el tiempo aprobado fue de once años, pero yo no recuerdo sobre el particular. Él (Vélez) sabe que yo tengo reparos con ese contrato y así se lo he comentado a otros presidentes".

El DT de Flamengo se encontró una mascota, durante la práctica en el Romelio Martínez

Cabe señalar que desde hace un buen tiempo, los clubes están a la espera de los pagos por concepto de la televisión internacional, ya que se encuentran en dificultades de caja y agobiados por falta de caja para pagar salarios a sus jugadores y demás gastos de funcionamiento.

Publicidad