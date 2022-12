El ‘mete gol gana’ que define los clasificados de la Liga Águila; Cali y Millos, por el empate

Prácticamente, entre Bucaramanga vs. América y Santa Fe vs. Alianza el que gane avanza a los cuartos de final. La diferencia de tantos podría ser determinante si hay sorpresas.

Este será un sábado vertiginoso para el fútbol colombiano. Se definen los últimos cuatro clasificados a los cuartos de final de la Liga Águila en un ambiente caldeado por la violencia, las medidas de la Dimayor para combatirla y el enojo de algunos hinchas y periodistas por las mismas. En el campo deportivo, Millonarios aspira a ser cabeza de serie, mientras que Deportivo Cali, América, Jaguares y Santa Fe van por la ratificación de la clasificación, y Alianza Petrolera y Bucaramanga se aferran a las cuentas para soñar con la siguiente fase. Todos los partidos sabatinos serán a las 6:00 p.m.

Publicidad

En Palmaseca, Cali recibe a Millos en un duelo crucial. Los locales se ubican de quintos (29 puntos) así que un punto les daría el tiquete e, inclusive, en caso de vencer 3-0 se quedarían con el cuarto lugar que ocupan los bogotanos y serían cabezas de serie. El compromiso será a puerta cerrada, y apenas la prensa podrá ingresar y hacer su trabajo, aunque no habrá trasmisión de televisión como castigo por los enfrentamientos entre las barras durante el clásico de la Copa Colombia.

Millonarios, por su parte, necesita de una unidad para asegurar terminar la siguiente fase como local. El equipo del técnico Miguel Ángel Russo no contará con Andrés Cadavid, Jair Palacios y Juan Guillermo Domínguez, por acumulación de tarjetas amarillas. La principal novedad es el ingreso del lateral juvenil Andrés Felipe Román, quien debutará con el plantel profesional.

El otro duelo que no tendrá señal de televisión es el de Bucaramanga vs. América, castigando también a los hinchas escarlatas por los incidentes del clásico. Los americanos son sextos (29) así que un punto los aseguraría en la próxima ronda. Por el lado de los santandereanos (26), dependen de vencer a su rival y esperar que Jaguares o Santa Fe no ganen. También tendrían que hacer cuentas en la diferencia de gol, pues llegan a este sábado con -2.

Un juego para ver con atención es el de Santa Fe contra Alianza Petrolera, en El Campín. Los bogotanos son octavos (27) y los santandereanos son novenos (26), así que prácticamente el que gane sigue con vida, pese a que los últimos tendrían que ayudarse de una derrota de Jaguares, América o Cali y usar la calculadora en el gol diferencia: tiene 0.

Publicidad

Lea también: " Patrocinadores y Dimayor están haciendo un esfuerzo con esta decisión": Jorge Perdomo.

Por último, Rionegro Águilas, ya sin posibilidades, será juez de Jaguares (sétimo, con 28 puntos). Al conjunto de Montería le serviría el empate, siempre y cuando Bucaramanga y Alianza no ganen. También tendría que revisar la diferencia de gol: +1.

Publicidad

En resumen, y para evitar sorpresas, a Cali y Millonarios les convendría el empate para cumplir sus objetivos de la jornada, mientras que entre Bucaramanga vs. América y santa Fe vs. Alianza, el que gane será el que goce.