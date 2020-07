Cristian Bonilla: “Fui a probarme al Manchester City, pero nunca me llamaron”

Cristian Bonilla es una de las nuevas caras de Millonarios. El arquero de 27 años es junto a Christian Vargas, Matías de Los Santos y Ricardo Márquez las contrataciones de un Alberto Gamero que espera concretar la llegada de un defensor para quedar listo con miras al regreso del fútbol colombiano.

El guardameta de Manizales no dudó cuando se le presentó la posibilidad de ponerse el buzo del ‘embajador’, pese a que su nombre es resistido por gran parte de la parcialidad del cuadro capitalino tras sus cinco años en Atlético Nacional.

Bonilla es consciente de esto, pero no se achica ante el reto y aseguró: “Este es un grupo muy trabajador comandado por el ‘profe’ Gamero. Tengo la esperanza de poder hacer historia en Millonarios y ganarme el cariño de la hinchada. La responsabilidad de reemplazar a un portero de tan buen nivel como Wuílker Faríñez es muy grande”, aseguró en diálogo con ‘El Espectador’.

En la entrevista con el rotativo nacional, Bonilla también repasó su breve experiencia en Manchester City, cuando en 2012 luego de haber debutado como profesional en Boyacá Chicó, fue a probarse con el club que por entonces dirigía el italiano Roberto Mancini.

“Me fue lo más de bien. Incluso en uno de los partidos atajé un penalti. Me regresé a Colombia pensando que volvía en cuestión de meses, pero nunca llamaron”, sostuvo.

¿La razón?, “porque los representantes que estaban llevando a cabo la negociación cambiaron todo a última hora, aumentaron el precio y gente del City dijo que no. De casualidad me encontré con el hijo de Roberto Mancini y me contó todo. No me dio tan duro porque estaba a punto de firmar con Atlético Nacional”.

Desde entonces, Bonilla ha atajado además del verde paisa, y antes de llegar a Millonarios, con La Equidad y Al-Fayha, de Arabia Saudita. Igualmente ha hecho parte de las categorías juveniles de la Selección Colombia y cuenta con un par de llamados al combinado mayor.

