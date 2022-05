"El oficial de seguridad de Envigado nos fustigó, fastidió todo el tiempo a Leonel Álvarez"

En las redes sociales circularon videos y trascendió un problema entre Henry Díaz, oficial de seguridad de Envigado, con Johan Fano y Fernando Salazar, delegado y máximo accionista de Águilas Doradas, respectivamente. Esto sucedió en el entretiempo del partido de la fecha 19 de la Liga I 2022, que al final ganaron 1-0 los naranjas.

Para hablar de ese tema y escuchar los descargos del lado de Águilas, este lunes en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', contactaron a Paola Salazar, presidenta de dicho club.

"Yo estuve presente en el estadio. Fernando, mi hermano, bajó con mi hijo de 8 años, sale al campo con la intención de ir al camerino y no hubo agresión alguna a los logísticos. Mi hermano tiene fama de grosero y si se ve lo que pasó se va a decir que siguió con su comportamiento; pero te puedo dar fe que es todo lo contrario. Nuestro delegado Johan Fano estaba con los cambios, mi hermano también estaba ahí cerca y el señor Henry se interpuso en su camino retándolo. Ahí Fano interviene y le dice a Henry que respete, y fue cuando Henry alzó la mano para empujar a Fano. Ahí se arma al problema", dijo Salazar en primera instancia.

La dirigente deportiva agregó que "fue el señor Henry el que estuvo fustigando a Leonel Álvarez, fastidiando todo el tiempo. En 14 años acá al frente del equipo, no he peleado con nadie, soy una dama. El domingo me dijeron cosas absurdas. Mientras que nuestro oficial de seguridad protege y es constructor de paz, en Envigado es todo lo contrario".

Salazar fue reiterativa en que "hoy sí saco la cara y no se puede juzgar a Fernando Salazar. Estamos preparando para mostrar las pruebas, tengo videos que se van a adjuntar".