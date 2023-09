El partido entre Envigado y Millonarios fue reprogramado para este lunes

Las condiciones climáticas, y a eso adicionarle el mal estado de la cancha del Polideportivo Sur por las fuertes lluvias que cayeron en el municipio de Envigado, más el tema de la iluminación, propiciaron finalmente que el compromiso entre naranjas y Millonarios, de la fecha 14 de la Liga II-2023, pactado para este domingo a las 4:00 de la tarde, se jugará el lunes.

Así lo determinó la propia Dimayor por medio de un 'post' en sus redes sociales oficiales, asegurando que el duelo entre Envigado Fútbol Club y Millonarios se efectuará a las 10:00 de la mañana en el estadio Polideportivo Sur.

"Informamos a la opinión pública, aficionados y demás interesados que el partido entre Envigado y Millonarios queda suspendido para mañana 25 de septiembre, por decisión arbitral. El encuentro será reprogramado para las 10:00 a.m. en el estadio Polideportivo Sur", se leyó en el trino del ente del balompié de nuestro país.

🚨Informamos a la opinión pública, aficionados y demás interesados que el partido entre @EnvigadoFC y @MillosFCoficial queda suspendido para mañana 25 de septiembre, por decisión arbitral.



El encuentro será reprogramado para las 10:00 AM en el estadio Polideportivo Sur. — DIMAYOR (@Dimayor) September 24, 2023

"Ustedes vieron las condiciones de la cancha, no está apta, sinceramente no da para terminar el partido por la luz. El partido se juega mañana a las 10 a.m. y ahí ya ayudamos a Millonarios que tiene partido de Copa el jueves. Ante estas tormentas eléctricas no podemos dar más solución que jugar mañana a las 10", aseguró el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, a la transmisión oficial del partido.

Los equipos salieron a la cancha del Polideportivo Sur, pero luego de los actos protocolarios tuvieron que resguardarse de la tormenta eléctrica que comenzó a caer en Envigado. Lo cierto es que después de casi 50 minutos y cuando finalmente la lluvia paró, se determinó que el partido se llevará a cabo este lunes 25 de septiembre.

"El clima y la inclemencia del mismo han hecho que se nos complique la programación de partidos. Hemos insistido con las alcaldías y las autoridades locales para que los escenarios estén bien. El fútbol es muy importante para el entretenimiento. La semana pasada el estadio de Tunja no estaba en las mejores condiciones; lo vistamos y mejoró. No podemos dejar que los jugadores se arriesguen en una grama que no está apta para desarrollar un partido del FPC", continuó Jaramillo.

Envigado suma 8 puntos y es colero, mientras que Millonarios es quinto en la tabla general de la Liga II-2023 con 19 unidades.