"El pecado del Presidente de la Dimayor es que se cree sabelotodo, que todo es facilito"

Óscar Ignacio Martán, presidente de Cortuluá, habló este jueves con 'Blog Deportivo', de Blu Radio', y se refirió a la Comisión de Mercadeo del ente rector del fútbol nacional y a una carta de Unión Magdalena en contra de Eduardo Méndez.

En las últimas horas se conoció una extensa carta en la que Unión Magdalena criticó a Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe e integrante de la Comisión de Mercadeo de la Dimayor.

Para hablar del tema, este jueves entregó sus impresiones Óscar Ignacio Martán, máximo dirigente del Cortuluá de la Primera B del fútbol colombiano, quien atendió a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

"No soy hincha del Unión, pero ellos estaban hace años en la B, se cuestionaban muchas cosas; pero llegó el presidente Méndez y los hizo campeones, en la A estuvieron en los ocho en el primer semestre tras el ascenso. Uno acá ya no sabe qué creer", dijo Martán en primera instancia.

Acá las declaraciones más importantes de Óscar Ignacio Martán:

Los grupos en la Dimayor

"Si quieren separar en grupos en la Dimayor hay que decir que nosotros tenemos nuestras posiciones. No entiendo porqué las incriminaciones. La comisión de mercadeo asesora, pero las decisiones las toman en las asambleas de 36 (clubes de la A y de la B). El pecado acá del presidente de la Dimayor (Jorge Enrique Vélez) es que se cree sabelotodo, con el protocolo al Ministerio de Salud dijo que en dos días lo sacaba, ¿y?...".

Rencillas y opiniones

"Qué jartera esto, estos son ataques personales, hemos hablado y hemos sustentado las verdades. Se vienen ataques contra nosotros, primero contra Luis Eduardo Méndez, hablaron de Carlos Mario Zuluaga (presidente de Equidad), dijeron que yo aspiro, yo no aspiro a nada. Dicen que nosotros queremos el poder...No se puede seguir mintiendo, que mañana aparece la 'gallinita de los huevos de oro'. No le mientan más a los del fútbol, los tienen engañados".

Los dineros

"Yo no soy rico, pero le dije a uno de los presidentes de la mayoría que esa plata de la televisión internacional no va a llegar, que podíamos hacer una apuesta. No vayan a salir que de los 60 millones (de dólares) van a llegar 5 y que se desaparecieron 5 millones. Nos tienen aguantando desde septiembre, nos emocionamos, invertimos, soñamos, esto no más. Quieren callar a la gente, nosotros no hemos bajado la guardia, no hay más que atacar con cosas bajas".

Cabe señalar que la Comisión de Mercadeo de la Dimayor la integran Jorge E. Vélez (presidente de Dimayor), Tulio Gómez (presidente de América), Eduardo Méndez (presidente de Santa Fe), Fernando Salazar (presidente de Rionegro), Carlos Mario Zuluaga (presidente de Equidad), Nelson Soto (presidente de Jaguares), Óscar Martán (presidente de Cortuluá) y asiste en calidad de invitado Juan D. Pérez (presidente de Nacional).